Internacional
Trump dá prazo ao Hamas até domingo para chegar a acordo sobre Gaza
Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino
Doina Chiacu - Repórter da Reuters*
Publicado em 03/10/2025 - 12:42
Washington
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, deu ao Hamas até as 18h (19h, no horário de Brasília) de domingo (5) para chegar a um acordo sobre seu plano para o futuro de Gaza. Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino.
"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo, às 18h, horário de Washington, D.C.", escreveu Trump nesta sexta-feira (3) no Truth Social.
"Todos os países assinaram! Se esse acordo de último chance não for alcançado, todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, se desencadeará contra o Hamas."
