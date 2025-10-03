logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump dá prazo ao Hamas até domingo para chegar a acordo sobre Gaza

Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino
Doina Chiacu - Repórter da Reuters*
Publicado em 03/10/2025 - 12:42
Washington
U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al Drago
© Reuters/Alexander Drago/Proibida reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, deu ao Hamas até as 18h (19h, no horário de Brasília) de domingo (5) para chegar a um acordo sobre seu plano para o futuro de Gaza. Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino.

"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo, às 18h, horário de Washington, D.C.", escreveu Trump nesta sexta-feira (3) no Truth Social.

"Todos os países assinaram! Se esse acordo de último chance não for alcançado, todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, se desencadeará contra o Hamas."

 

Relacionadas
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Trump vai "esperar 3 ou 4 dias" por resposta do Hamas a plano de paz
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Israel bloqueia estrada para cidade de Gaza e dá ultimato à população
Conflito no Oriente Médio Trump Prazo Hamas Acordo Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) - 31/08/2023 - Vista do prédio do Congresso Nacional. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo
Justiça PGR envia ao STF parecer contrário a mandato remoto no Congresso
sex, 03/10/2025 - 15:29
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Avenida Cipriano Santos – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Melhorias para a COP serão legado para o povo de Belém, diz Lula
sex, 03/10/2025 - 15:24
Autoexame câncer de mama
Saúde Inca lança relatório sobre câncer de mama no Brasil
sex, 03/10/2025 - 14:18
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Petrobras vai apoiar setor audiovisual com R$ 100 milhões até 2027
sex, 03/10/2025 - 14:12
Sinalização de tráfego de veículos do Código de Trânsito Brasileiro, que completa 25 anos.
Economia Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
sex, 03/10/2025 - 13:34
Belém (PA), 09/06/2025 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Especialistas buscam mais poder de decisão da ciência na COP30
sex, 03/10/2025 - 12:49
Ver mais seta para baixo