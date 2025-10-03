Trump dá prazo ao Hamas até domingo para chegar a acordo sobre Gaza

Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, deu ao Hamas até as 18h (19h, no horário de Brasília) de domingo (5) para chegar a um acordo sobre seu plano para o futuro de Gaza. Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino.

"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo, às 18h, horário de Washington, D.C.", escreveu Trump nesta sexta-feira (3) no Truth Social.

"Todos os países assinaram! Se esse acordo de último chance não for alcançado, todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, se desencadeará contra o Hamas."