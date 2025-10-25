logo ebc
Trump diz estar disposto a reduzir tarifas sobre Brasil

Redução pode ocorrer, segundo ele, sob as circunstâncias certas
Trevor Hunnicutt
Publicado em 25/10/2025 - 12:04
Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas a bordo do avião presidencial Força Aérea Um 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
© Reuters/Evelyn Hockstein/proibida reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira (24) que consideraria reduzir as tarifas comerciais impostas sobre o Brasil, sob as circunstâncias certas.

Trump estava falando no avião presidencial Força Aérea Um em direção à Malásia para uma cúpula regional.

Há expectativas de um encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos bastidores da reunião de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, embora não haja ainda confirmação oficial.

Mais cedo, na sexta-feira, durante entrevista coletiva em Jacarta, ao concluir uma visita à Indonésia e antes de embarcar para a Malásia, Lula disse que a pauta de seu possível encontro com Trump poderá versar sobre qualquer assunto, incluindo as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e as tensões entre EUA e Venezuela.

tarifaço EUA brasil Trump Lula encontro Asean malásia
