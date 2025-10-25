Trump diz estar disposto a reduzir tarifas sobre Brasil

Redução pode ocorrer, segundo ele, sob as circunstâncias certas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira (24) que consideraria reduzir as tarifas comerciais impostas sobre o Brasil, sob as circunstâncias certas.

Trump estava falando no avião presidencial Força Aérea Um em direção à Malásia para uma cúpula regional.

Há expectativas de um encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos bastidores da reunião de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, embora não haja ainda confirmação oficial.

Mais cedo, na sexta-feira, durante entrevista coletiva em Jacarta, ao concluir uma visita à Indonésia e antes de embarcar para a Malásia, Lula disse que a pauta de seu possível encontro com Trump poderá versar sobre qualquer assunto, incluindo as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e as tensões entre EUA e Venezuela.