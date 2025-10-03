logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente

Hamas anunciou ter concordado em libertar todos os reféns israelenses
Reuters
Publicado em 03/10/2025 - 19:17
Washington
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
© JONATHAN ERNST
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente e que acredita que o Hamas está pronto para a paz, após uma declaração do grupo militante palestino.

O Hamas disse nesta sexta-feira que concordou em libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, de acordo com os termos da proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, e sinalizou a disposição de entrar imediatamente em negociações mediadas para discutir os detalhes.

Antes, Trump deu ao Hamas até as 18h (19h, no horário de Brasília) de domingo (5) para chegar a um acordo sobre seu plano para o futuro de Gaza. Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino.

"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo, às 18h, horário de Washington, D.C.", escreveu Trump nesta sexta-feira (3) no Truth Social.

"Todos os países assinaram! Se esse acordo de último chance não for alcançado, todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, se desencadeará contra o Hamas."

* Reportagem de Kanishka Singh, Ismail Shakil, Bhargav Acharya, Nidal Al Mughrabi, Yomna Ehab, Ahmed Tolba e Doina Chiacu 

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

 

Relacionadas
Tanque israelense manobra em Gaza, visto do lado israelense da fronteira 20/08/2025 Reuters//Amir Cohen/Proibida reprodução
Hamas concorda em libertar reféns israelenses seguindo plano de Trump
Trump Hamas Israel Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente
sex, 03/10/2025 - 19:17
Imagem feita por drone da fábrica da Toyota em Porto Feliz, São Paulo, Brasil 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva
Economia Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro
sex, 03/10/2025 - 19:14
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Cartilha de redação do Enem 2025 está disponível para consulta
sex, 03/10/2025 - 18:55
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol
sex, 03/10/2025 - 18:51
Viaturas da polícia civil de São Paulo
Geral Polícia prende suspeito de adulterar bebidas alcoólicas em São Paulo
sex, 03/10/2025 - 18:41
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Geral AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025
sex, 03/10/2025 - 18:29
Ver mais seta para baixo