Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente e que acredita que o Hamas está pronto para a paz, após uma declaração do grupo militante palestino.

O Hamas disse nesta sexta-feira que concordou em libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, de acordo com os termos da proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, e sinalizou a disposição de entrar imediatamente em negociações mediadas para discutir os detalhes.

Antes, Trump deu ao Hamas até as 18h (19h, no horário de Brasília) de domingo (5) para chegar a um acordo sobre seu plano para o futuro de Gaza. Ele disse que é a última chance para o grupo militante palestino.

"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo, às 18h, horário de Washington, D.C.", escreveu Trump nesta sexta-feira (3) no Truth Social.

"Todos os países assinaram! Se esse acordo de último chance não for alcançado, todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, se desencadeará contra o Hamas."

* Reportagem de Kanishka Singh, Ismail Shakil, Bhargav Acharya, Nidal Al Mughrabi, Yomna Ehab, Ahmed Tolba e Doina Chiacu

* É proibida a reprodução deste conteúdo