Trump diz que se reunirá novamente com Putin

Data do encontro não foi divulgada
Trevor Hunnicutt - Repórter da Reuters
Publicado em 16/10/2025 - 16:38
Washigton (EUA)
Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump, cumprimentam-se durante encontro no Alasca 15/08/2025 Reuters/Kevin Lamarque/Proibida reprodução
© REUTERS/Kevin Lamarque/Proibida reprodução
Reuters

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que ele e o presidente russo, Vladimir Putin, concordaram nesta quinta-feira (16) com outra cúpula para discutir o fim da guerra na Ucrânia, um dia antes de o presidente dos EUA falar com o líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

Trump disse que ele e Putin se reuniriam em breve em Budapeste, após um telefonema de mais de duas horas que ele descreveu como produtivo. O Kremlin não fez nenhum comentário imediato.

O desenvolvimento surpreendente ocorreu antes de Zelenskiy ir à Casa Branca na sexta-feira para pressionar por mais apoio militar, incluindo possíveis mísseis ofensivos de longo alcance.

No entanto, o tom positivo após o telefonema entre os EUA e a Rússia parece deixar em dúvida a possibilidade de tal apoio no curto prazo.

Sistemas de energia visados 

Kiev e Moscou têm intensificado sua guerra com fortes ataques à infraestrutura de energia, enquanto a Otan se esforça para responder a uma série de incursões aéreas russas.

A reunião entre Trump e Putin ocorrerá depois de conversas de escalão inferior entre Moscou e Washington na próxima semana, disse Trump. Não foi informada a data da reunião dos líderes.

Em um post no Truth Social, Trump disse que informaria Zelenskiy sobre as negociações com a Rússia no Salão Oval amanhã.

"Acredito que houve grande progresso na conversa telefônica de hoje", acrescentou.

A Ucrânia tem buscado mísseis Tomahawk de longo alcance dos EUA, o que colocaria Moscou e outras grandes cidades russas ao alcance de mísseis disparados da Ucrânia.

Trump, um republicano que prometeu acabar com a guerra que a Rússia iniciou com sua invasão da Ucrânia em 2022, havia expressado antes desta quinta-feira (16) uma frustração crescente com Putin sobre os ataques em andamento.

Trump disse que poderia fornecer as armas de longo alcance para a Ucrânia se Putin não se apresentar à mesa de negociações.

Em sua investida mais recente, a Rússia lançou mais de 300 drones e 37 mísseis para atingir a infraestrutura em toda a Ucrânia em ataques noturnos nesta quinta-feira, disse Zelenskiy. Kiev intensificou seus próprios ataques contra alvos russos, incluindo uma refinaria de petróleo na região de Saratov nesta quinta-feira.

A Rússia tem atacado as instalações de energia e eletricidade da Ucrânia por invernos consecutivos, à medida que a guerra se arrasta em seu quarto ano.

Nos últimos avisos à Rússia, Trump disse na quarta-feira que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, havia se comprometido a parar de comprar petróleo da Rússia e que os EUA pressionariam a China a fazer o mesmo.

A Índia não confirmou nenhum compromisso desse tipo, embora a Reuters tenha informado que algumas refinarias indianas estão se preparando para cortar as importações de petróleo russo, com expectativas de uma redução gradual, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse na quarta-feira(16) que Washington "imporá custos à Rússia por sua agressão contínua", a menos que a guerra termine.

presidente do EUA Donald Trump Ucrânia presidente russo Vladimir Putin Guerra na Ucrânia
