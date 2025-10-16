Trump diz que se reunirá novamente com Putin
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que ele e o presidente russo, Vladimir Putin, concordaram nesta quinta-feira (16) com outra cúpula para discutir o fim da guerra na Ucrânia, um dia antes de o presidente dos EUA falar com o líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.
Trump disse que ele e Putin se reuniriam em breve em Budapeste, após um telefonema de mais de duas horas que ele descreveu como produtivo. O Kremlin não fez nenhum comentário imediato.
O desenvolvimento surpreendente ocorreu antes de Zelenskiy ir à Casa Branca na sexta-feira para pressionar por mais apoio militar, incluindo possíveis mísseis ofensivos de longo alcance.
No entanto, o tom positivo após o telefonema entre os EUA e a Rússia parece deixar em dúvida a possibilidade de tal apoio no curto prazo.
Sistemas de energia visados
Kiev e Moscou têm intensificado sua guerra com fortes ataques à infraestrutura de energia, enquanto a Otan se esforça para responder a uma série de incursões aéreas russas.
A reunião entre Trump e Putin ocorrerá depois de conversas de escalão inferior entre Moscou e Washington na próxima semana, disse Trump. Não foi informada a data da reunião dos líderes.
Em um post no Truth Social, Trump disse que informaria Zelenskiy sobre as negociações com a Rússia no Salão Oval amanhã.
"Acredito que houve grande progresso na conversa telefônica de hoje", acrescentou.
A Ucrânia tem buscado mísseis Tomahawk de longo alcance dos EUA, o que colocaria Moscou e outras grandes cidades russas ao alcance de mísseis disparados da Ucrânia.
Trump, um republicano que prometeu acabar com a guerra que a Rússia iniciou com sua invasão da Ucrânia em 2022, havia expressado antes desta quinta-feira (16) uma frustração crescente com Putin sobre os ataques em andamento.
Trump disse que poderia fornecer as armas de longo alcance para a Ucrânia se Putin não se apresentar à mesa de negociações.
Em sua investida mais recente, a Rússia lançou mais de 300 drones e 37 mísseis para atingir a infraestrutura em toda a Ucrânia em ataques noturnos nesta quinta-feira, disse Zelenskiy. Kiev intensificou seus próprios ataques contra alvos russos, incluindo uma refinaria de petróleo na região de Saratov nesta quinta-feira.
A Rússia tem atacado as instalações de energia e eletricidade da Ucrânia por invernos consecutivos, à medida que a guerra se arrasta em seu quarto ano.
Nos últimos avisos à Rússia, Trump disse na quarta-feira que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, havia se comprometido a parar de comprar petróleo da Rússia e que os EUA pressionariam a China a fazer o mesmo.
A Índia não confirmou nenhum compromisso desse tipo, embora a Reuters tenha informado que algumas refinarias indianas estão se preparando para cortar as importações de petróleo russo, com expectativas de uma redução gradual, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse na quarta-feira(16) que Washington "imporá custos à Rússia por sua agressão contínua", a menos que a guerra termine.