Trump quer conversar sobre comércio e outras questões com Lula

Rubio explicou que ele explorará como resolver questões bilaterais
Simon Lewis
Publicado em 25/10/2025 - 17:21
Doha
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explorará maneiras de resolver questões bilaterais, incluindo o comércio, em uma esperada reunião com o presidente Luiz Inácio Lula na Ásia, disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, neste sábado.

"Achamos que, a longo prazo, é benéfico para o Brasil nos tornar seu parceiro de escolha e comércio, em vez da China", disse Rubio a repórteres, viajando em seu avião entre Israel e Catar, a caminho da reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, da qual Trump e Lula participarão.

Lula disse na sexta-feira que está disposto a discutir uma ampla gama de tópicos com Trump, se houver uma reunião, incluindo tarifas sobre as exportações brasileiras e as tensões com a Venezuela.

 

internacional Trump Lula Marco Rubio questões bilaterais malásia
