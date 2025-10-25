Trump quer fechar acordo com presidente da China durante viagem à Ásia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, testará sua capacidade de fazer acordos em uma viagem à Ásia, região prejudicada por suas políticas comerciais, enquanto pairam dúvidas sobre esperada reunião com o presidente da China, Xi Jinping.

Trump, que deixou Washington na noite de sexta-feira (25), está pronto para a estadia de cinco dias na Malásia, Japão e Coreia do Sul, sua primeira viagem à região e a mais longa ao exterior, desde que assumiu o cargo em janeiro.

O presidente republicano espera acumular acordos sobre comércio, minerais essenciais e cessar-fogo, antes de se voltar para o desafio mais difícil, que é o encontro "cara a cara" com Xi na quinta-feira (30), na Coreia do Sul.

Trump também está trabalhando para manter a conquista da política externa do segundo mandato, o cessar-fogo frágil que ele ajudou a negociar no conflito Israel-Gaza, enquanto a guerra russa na Ucrânia e a guerra comercial com a China continuam.

Washington e Pequim aumentaram as tarifas sobre as exportações um do outro e ameaçaram interromper o comércio de minerais e tecnologias essenciais.

Nenhum dos lados espera um avanço que restaure os termos de comércio que existiam antes da posse de Trump em janeiro, de acordo com uma pessoa familiarizada com as conversas.

Em vez disso, as conversas entre os dois lados - de preparo para a reunião - se concentraram em administrar divergências e melhorias modestas.

Um acordo provisório poderia incluir o alívio limitado nas tarifas, a extensão das taxas atuais ou o compromisso da China de comprar soja e aviões da Boeing fabricados nos EUA. Pequim renegou promessas semelhantes em um acordo de 2020 com Trump.

Washington poderia permitir que mais chips de computador de ponta fluam para Pequim, que, por sua vez, poderia afrouxar os controles sobre ímãs de terras raras que irritaram Trump. Ou as negociações podem não resultar em nada.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o encontro entre Trump e Xi será "uma conversa de canto", sugerindo que não haveria nada formal. Mais tarde, Trump disse aos repórteres que os dois teriam "uma reunião bastante longa", permitindo que eles "resolvessem muitas de nossas perguntas, dúvidas e nossos enormes ativos juntos".

A China não confirmou que uma reunião está planejada.

Trump é esperado na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que começa no domingo em Kuala Lumpur, na Malásia.

A caminho da Malásia, Trump deve fazer uma parada para reabastecimento no Catar, onde se encontraria brevemente com o emir e o primeiro-ministro a bordo do avião presidencial Força Aérea Um, de acordo com um funcionário da Casa Branca. O Catar tem sido mediador no conflito em Gaza.

Em Kuala Lumpur, ele pode acompanhar a assinatura de um acordo de cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja. O acordo, em julho, formalizaria um pacto que encerrou o pior conflito em anos entre os dois países.

Após essa parada, Trump irá ao Japão para se encontrar com Sanae Takaichi, a primeira-ministra recém-eleita do país. Espera-se que Takaichi afirme os planos de seu antecessor de aumentar os gastos militares e de fazer US$ 550 bilhões em investimentos direcionados por Trump nos Estados Unidos.

Em seguida, em Busan, na Coreia do Sul, Trump planeja se encontrar com Xi antes da cúpula de comércio internacional. Trump deve retornar a Washington antes do início do fórum de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, de acordo com o cronograma anunciado pela Casa Branca na quinta-feira

Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre as importações chinesas para um total de cerca de 155% a partir de 1º de novembro, caso não consigam chegar a um acordo. É quase certo que isso provocará a reação de Pequim e colocará fim à trégua que impediu os aumentos de tarifas.

