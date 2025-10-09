Trump: reféns de Gaza devem ser libertados na segunda ou terça-feira

O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que os reféns de Gaza devem ser libertados na segunda ou terça-feira e que ele espera participar de uma cerimônia de assinatura no Egito.

Trump abriu uma reunião do Gabinete para discutir o acordo alcançado nesta quarta-feira, segundo o qual os reféns mantidos por militantes do Hamas devem ser libertados como parte da primeira fase de um plano mais amplo para Gaza. Ele disse acreditar que o acordo levará a uma "paz duradoura".

Fim da guerra

O chefe exilado de Gaza, Khalil Al-Hayya, disse nesta quinta-feira que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos, de mediadores árabes e da Turquia de que a guerra em Gaza chegou permanentemente ao fim.

Israel e o grupo militante palestino Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, primeira fase da iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra de dois anos em Gaza, que abalou o Oriente Médio.

O acordo prevê o fim dos combates, a retirada parcial de Israel de Gaza e a libertação de todos os 48 reféns restantes capturados pelo Hamas no ataque que precipitou a atual guerra em troca de prisioneiros mantidos por Israel.

A expectativa é que o Hamas liberte os 20 reféns vivos juntos 72 horas após o início do cessar-fogo.

Hayya, que sobreviveu a uma tentativa de Israel de matá-lo e a outros líderes do Hamas no Catar há um mês, disse que o acordo assinado pelo Hamas e por Israel encerra a guerra em Gaza, abre uma passagem importante com o Egito e prevê a libertação de todas as mulheres e crianças palestinas presas por Israel.

Adicionalmente, Israel deve libertar 250 palestinos que cumprem longas penas em prisões israelenses, além de 1.700 presos desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, disse Hayya.

* Reportagem de Nidal Al Mughrabi, Ahmed Tolba e Yomna Ehab

