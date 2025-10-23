logo ebc
Trump rejeita anexação israelense da Cisjordânia, diz vice dos EUA

Posição é reafirmada pelo vice-presidente norte-americano, JD Vance
Simon Lewis e Alexander Cornwell - Repórteres da Reuters
Publicado em 23/10/2025 - 10:36
Tel Aviv
U.S. Vice President JD Vance delivers remarks at the Wilshire Federal Building in Los Angeles, California, U.S., June 20, 2025. Reuters/Daniel Cole/Proibida reprodução
© Reuters/Daniel Cole/Proibida reprodução
Reuters

 O vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), JD Vance, disse nesta quinta-feira (23) que o presidente Donald Trump se oporia à anexação israelense da Cisjordânia ocupada e que isso não vai acontecer. A declaração foi feita um dia depois que parlamentares israelenses lançaram uma legislação para esse fim.

Vance falou depois que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou que os movimentos em direção à anexação do território, que os palestinos buscam para fazer parte de um Estado independente, poderiam colocar em risco o plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza, que rendeu um cessar-fogo instável até agora.

"A Cisjordânia não será anexada por Israel. A política do presidente Trump é que a Cisjordânia não será anexada. Essa sempre será nossa política", afirmou Vance durante viagem a Israel para ajudar a reforçar a trégua em Gaza.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, afirmou, após as falas de Vance, que o governo não havia decidido antecipar a votação sobre a anexação nesse estágio para garantir o sucesso do plano de várias etapas de Trump para Gaza.

Os EUA são, há muito tempo, o aliado mais poderoso e firme de Israel, e o governo Trump é particularmente próximo a Israel, com considerável influência sobre sua liderança.

Autoridades graduadas dos EUA, incluindo Rubio, têm visitado Israel na tentativa de manter vivo o frágil cessar-fogo entre o país e o grupo militante palestino Hamas, após dois anos de guerra devastadora que abalou o Oriente Médio.

Vance disse aos repórteres em Tel Aviv que "se sente muito bem" com o cessar-fogo em Gaza, depois de conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Repetidos tiroteios e explosões têm abalado o acordo e os dois lados trocam acusações pelas violações da primeira fase, que viu o retorno de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, a entrega dos corpos de alguns reféns mortos e a retirada parcial das tropas israelenses.

Os dois lados reiteraram o compromisso com o cessar-fogo mediado pelos EUA, após dois anos de guerra desencadeada pelo ataque transfronteiriço do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

A guerra aérea e terrestre de Israel em resposta matou mais de 68 mil pessoas e reduziu a escombros grande parte da pequena e altamente urbanizada Faixa de Gaza, segundo as autoridades de saúde do enclave.

O Departamento de Estado dos EUA disse que Rubio estava visitando Israel para apoiar a implementação do plano de 20 pontos de Trump para Gaza e preparar o caminho para a reconstrução, governança estável e possíveis passos destinados à criação de um Estado palestino.

Anexação da Cisjordânia

Um projeto que aplica a lei israelense à Cisjordânia, movimento equivalente à anexação do território que Israel capturou na guerra de 1967 no Oriente Médio, obteve aprovação preliminar dos parlamentares israelenses nessa quarta-feira (22).

Há centenas de milhares de pessoas vivendo em assentamentos judaicos na Cisjordânia. As Nações Unidas e grande parte da comunidade internacional consideram os assentamentos ilegais, de acordo com a lei internacional.

O governo de Israel cita conexões bíblicas e históricas com a Cisjordânia, território que considera disputado, e se opõe ao estabelecimento de um Estado palestino.

Os assentamentos são uma questão altamente volátil que há décadas se apresenta como grande obstáculo à paz no Oriente Médio, pois fragmentam o território que os palestinos desejam para um Estado viável.

A votação de ontem foi a primeira das quatro necessárias para aprovar a lei e coincidiu com a visita de Vance a Israel -- um mês depois que Trump disse que não permitiria que Israel anexasse o território.

*(Reportagem adicional de Ahmed Elimam e Tala Ramadan)

Assentamento judaico de Efrat, na Cisjordânia ocupada
Israel aprova polêmico plano de expansão na Cisjordânia ocupada
An Israeli flag flutters, as part of the Israeli settlement of Maale Adumim is visible in the background, in the Israeli-occupied West Bank, August 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
Cisjordânia: novos assentamentos enterram criação de Estado palestino
An Israeli soldier checks the phones of Palestinians who pass through an Israeli military point, near the site of the shooting of an Israeli soldier at the gate of the Jewish settlement of Kedumim in the West Bank. A Palestinian carried out a run-over and shooting attack on an Israeli soldier, which led to his death. The Israeli army forces chased the perpetrator and killed him minutes after carrying out the operation. Reuters/Nasser Ishtayeh/Proibida reprodução
Bloqueio de Israel a palestinos na Cisjordânia é o maior em 20 anos
