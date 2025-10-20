logo ebc
Trump responde a protestos com vídeo em IA nas redes: "não sou rei"

Milhões de pessoas protestaram no sábado contra medidas "autoritárias"
Kia Johnson - Repórter da Reuters
Publicado em 19/10/2025 - 21:16
Washington
Brasília- 19/10/2025 - Trump publica vídeo gerado por IA de si mesmo pilotando jato sobre manifestantes — Foto: Reprodução
© Foto: reprodução
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu neste domingo (19) aos protestos do final de semana e disse que "não é um rei". Milhões de pessoas foram às ruas do país protestar contra o que consideram tendências autoritárias e corrupção desenfreada na presidência.

Em resposta, Trump publicou nas redes sociais uma série de vídeos, gerados por inteligência artificial, retratando-o como um rei. Em um deles, aparece usando uma coroa e pilotando um jato de combate que despeja o que parecem ser fezes.

Desde que o republicano assumiu a presidência, há dez meses, seu governo intensificou a fiscalização da imigração, reduziu a força de trabalho federal e cortou o financiamento de universidades devido a questões como protestos pró-palestinos contra a guerra de Israel em Gaza, diversidade no campus e políticas transgênero.

Durante entrevista à Fox News, o presidente norte-americano também discutiu o estado das negociações comerciais com a China em resposta a uma semana de idas e vindas turbulentas entre os EUA e a China. Trump respondeu aos novos controles de exportação de minerais de terras raras de Pequim com a imposição de tarifas de 100% sobre as exportações chinesas para os EUA.

O norte-americano deve se encontrar com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul no final de outubro. 

