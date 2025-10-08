logo ebc
Turquia acusa Israel de ato de pirataria ao interceptar nova flotilha

Nove navios com 140 ocupantes foram detidos em águas internacionais
Agência Lusa
Publicado em 08/10/2025 - 09:11
Ancara
Presidente da Turquia, Recep Erdogan
© Presidential Press Office/Handout via REUTERS/Direitos Reservados
Lusa

O Governo da Turquia acusou Israel, nesta quarta-feira (8), de ter cometido um ato de pirataria ao interceptar os nove navios da nova flotilha internacional com destino a Gaza, tendo detido os 140 participantes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco disse que a intervenção em águas internacionais, na manhã de hoje, foi um ato de pirataria.

Os nove navios da Flotilha da Liberdade que navegavam rumo a Gaza foram interceptados pela Marinha de guerra israelense, que deteve os 140 participantes.

O governo de Ancara disse que os organizadores da flotilha estavam empenhados em quebrar o bloqueio "ilegal e desumano" imposto a Gaza.

A diplomacia da Turquia recordou que vários parlamentares turcos que participavam da ação solidária foram detidos pelos militares israelenses.

Israel

Hoje de manhã, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel confirmou a nova operação de abordagem acrescentando que todos os passageiros "estão seguros e com boa saúde".

"Espera-se que os passageiros sejam deportados imediatamente", anunciou Israel em um breve comunicado divulgado hoje de manhã.

A guerra em Gaza começou há dois ano, em 7 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas contra o território de Israel e que deixou mais de 1,2 mil mortos.

A resposta em grande escala de Israel fez, até o momento, mais de 60 mil mortos.

Além da campanha militar, Israel bloqueou o acesso a alimentos e medicamentos à população civil vítima da guerra, e destruiu praticamente toda infraestrutura básica do território. 

 

