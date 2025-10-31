logo ebc
Vice-primeiro-ministro chinês virá à COP30 e visita Uruguai

"Esperamos colaborar na defesa do multilateralismo", diz porta-voz
RTP
Publicado em 31/10/2025 - 09:32
São Paulo
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O vice-primeiro-ministro chinês Ding Xuexiang vai representar o país na conferência climática COP30, que será realizada na próxima semana - de 10 a 21 de novembro, em Belém. Segundo o porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, ele participará do evento na quinta-feira (13), como enviado especial do Presidente chinês, Xi Jinping.

Guo afirmou que"a China está disposta a "reforçar a confiança e dar novo impulso à governança climática global com as suas conquistas e soluções".

"Esperamos colaborar com todas as partes na defesa do multilateralismo, reforçar a solidariedade e cooperação, promover a transição global para um mundo verde e de baixas emissões de carbono e construir, em conjunto, um planeta limpo e belo", acrescentou.

Sobre a viagem oficial que antecede a COP30, o porta-voz afirmou que o Uruguai é "um país tradicionalmente amigo e parceiro estratégico integral da China" e manifestou a vontade de Pequim em aproveitar a visita "para continuar a aprofundar essa parceria".

Em relação ao Brasil, Guo declarou que a China espera "reforçar o alinhamento estratégico no desenvolvimento" e "contribuir em maior medida para a defesa do multilateralismo e da justiça internacional".

COP30. Belém vice-primeiro-ministro chinês Ding Xuexiang Xi Jinping
