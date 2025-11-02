logo ebc
Ataque israelense mata uma pessoa em Gaza

Episódio ocorre em meio a acusações de violações da trégua
Pesha Magid e Nidal al-Mughrabi
Publicado em 02/11/2025 - 13:45
Jerusalém/Cairo
Reuters

Um ataque aéreo israelense matou um homem palestino na Faixa de Gaza no domingo, segundo autoridades de saúde, enquanto Israel e o Hamas trocavam acusações por violações da tênue trégua que, em grande parte, interrompeu dois anos de guerra.

Os militares israelenses disseram que suas aeronaves atingiram um militante que representava uma ameaça às suas forças. O Hospital Al-Ahli disse que um homem foi morto no ataque aéreo perto de um mercado de vegetais no subúrbio de Shejaia, na Cidade de Gaza.

"Ainda há bolsões do Hamas nas áreas sob nosso controle em Gaza, e estamos sistematicamente eliminando-os", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em comentários transmitidos no início de uma reunião do gabinete em Jerusalém.

O Hamas divulgou o que descreveu como uma lista de violações do cessar-fogo por parte de Israel. Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, negou que os combatentes do Hamas tenham violado a trégua ao atacar soldados israelenses.

O cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, acalmou a maior parte dos combates, permitindo que centenas de milhares de palestinos retornassem às ruínas de suas casas em Gaza. Israel retirou as tropas das posições nas cidades e foi permitida a entrada de mais ajuda.

Os militantes entregaram todos os 20 reféns vivos mantidos em Gaza em troca de quase 2.000 condenados palestinos e detentos de guerra mantidos por Israel. O Hamas também concordou em entregar os corpos dos reféns, um processo que ainda está incompleto e que ele diz ser difícil, enquanto Israel o acusa de protelar.

Mas a violência não foi completamente interrompida. As autoridades de saúde palestinas afirmam que as forças israelenses mataram 236 pessoas em ataques a Gaza desde a trégua, quase metade delas em um único dia na semana passada, quando Israel retaliou um ataque às suas tropas. Israel afirma que três de seus soldados foram mortos e que o alvo foi um grande número de combatentes.

Conflito no Oriente Médio Faixa de Gaza Israel Palestina
