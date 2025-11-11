logo ebc
Ataque russo danifica infraestruturas em Odessa

Empresa ferroviária ucraniana também foi atingida
Lusa*
Publicado em 11/11/2025 - 08:15
Kiev
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
© REUTERS/Valentyn Ogirenko/Proibida reprodução
Um novo ataque militar da Rússia com drones danificou nesta terça-feira (11) infraestruturas de fornecimento de energia e da empresa ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia, na região de Odessa (sul), informou o governador local, Oleg Kiper.

“Na sequência do ataque, houve vários incêndios nas infraestruturas energéticas”, disse Kiper em sua conta no Telegram, adiantando que também foram atingidos escritórios e um depósito da companhia de transportes.

Desde o início do outono, a Rússia tem atacado, praticamente todas as noites, instalações como essas, o mesmo se passando com as Forças Armadas ucranianas, especificamente refinarias e instalações similares.

O objetivo da Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, é dificultar os reabastecimentos do Exército inimigo e minar a capacidade de o país vizinho exportar petróleo e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.

O chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional ucraniano, Andri Kovalenko, também declarou no Telegram que uma refinaría russa, na região de Saratov, foi atingida por drones durante a noite dessa segunda-feira.

