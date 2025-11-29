Ataque russo mata três pessoas e fere dezenas na Ucrânia

Um vasto ataque russo durante a noite na Ucrânia matou três pessoas e feriu quase 30, disseram as autoridades neste sábado, com mais de 600.000 residências sem energia após ataques à rede elétrica, no momento em que os Estados Unidos tentam intermediar negociações de paz.

"Enquanto todos estão discutindo pontos de planos de paz, a Rússia continua a seguir seu 'plano de guerra' de dois pontos: matar e destruir", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, na manhã deste sábado, enquanto os moradores de Kiev examinavam os danos após uma noite de fortes explosões que visaram principalmente a capital.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia havia lançado cerca de 36 mísseis e quase 600 drones no ataque.

Moscou tem realizado bombardeios regulares em larga escala na infraestrutura de energia da Ucrânia desde 2022, mas a última campanha levou as cidades ucranianas, incluindo Kiev, a uma situação crítica, com muitas residências recebendo apenas oito horas de energia em alguns dos piores dias de apagões.

O rugido ensurdecedor de geradores e o mau cheiro da fumaça do diesel agora enchem as avenidas da capital, e as pessoas usam tochas à noite, já que as luzes das ruas geralmente estão apagadas.

O Ministério da Energia da Ucrânia disse que o ataque noturno atingiu as instalações de energia em Kiev e em outras cinco regiões ucranianas. Mais de 500.000 das residências que ficaram sem energia estão localizadas na capital.

Ucrânia vem negociando com os Estados Unidos os termos de um acordo de paz que Washington está tentando intermediar entre Kiev e Moscou para pôr fim à guerra russa, que já dura quase quatro anos.

Kiev e seus aliados europeus dizem que querem a paz, mas recuaram em relação a alguns dos termos originais propostos pelos EUA, com a Ucrânia não disposta a se retirar das terras que atualmente ocupa e resistindo a qualquer restrição à sua capacidade futura de participar de alianças.

