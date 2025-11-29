logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ataque russo mata três pessoas e fere dezenas na Ucrânia

Capital Kiev foi atingida por mísseis na madrugada deste sábado
Max Hunder
Publicado em 29/11/2025 - 13:08
Kiev
A food warehouse damaged by shelling is seen in Brovary
© Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Reuters

Um vasto ataque russo durante a noite na Ucrânia matou três pessoas e feriu quase 30, disseram as autoridades neste sábado, com mais de 600.000 residências sem energia após ataques à rede elétrica, no momento em que os Estados Unidos tentam intermediar negociações de paz.

"Enquanto todos estão discutindo pontos de planos de paz, a Rússia continua a seguir seu 'plano de guerra' de dois pontos: matar e destruir", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, na manhã deste sábado, enquanto os moradores de Kiev examinavam os danos após uma noite de fortes explosões que visaram principalmente a capital.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia havia lançado cerca de 36 mísseis e quase 600 drones no ataque.

Moscou tem realizado bombardeios regulares em larga escala na infraestrutura de energia da Ucrânia desde 2022, mas a última campanha levou as cidades ucranianas, incluindo Kiev, a uma situação crítica, com muitas residências recebendo apenas oito horas de energia em alguns dos piores dias de apagões.

O rugido ensurdecedor de geradores e o mau cheiro da fumaça do diesel agora enchem as avenidas da capital, e as pessoas usam tochas à noite, já que as luzes das ruas geralmente estão apagadas.

O Ministério da Energia da Ucrânia disse que o ataque noturno atingiu as instalações de energia em Kiev e em outras cinco regiões ucranianas. Mais de 500.000 das residências que ficaram sem energia estão localizadas na capital.

Ucrânia vem negociando com os Estados Unidos os termos de um acordo de paz que Washington está tentando intermediar entre Kiev e Moscou para pôr fim à guerra russa, que já dura quase quatro anos.

Kiev e seus aliados europeus dizem que querem a paz, mas recuaram em relação a alguns dos termos originais propostos pelos EUA, com a Ucrânia não disposta a se retirar das terras que atualmente ocupa e resistindo a qualquer restrição à sua capacidade futura de participar de alianças.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Ataque russo com drone em Kiev 8/5/2024 REUTERS/Gleb Garanich
Rússia volta a atacar Ucrânia com mísseis hipersônicos e drones
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Rússia e Ucrânia lançam ataques com mísseis durante a noite
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a press briefing following phone calls with U.S. President Donald Trump, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, May 19, 2025. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Ucrânia nega ter aceitado termos de plano de paz de Trump
Guerra da Ucrânia Rússia Ucrânia Kiev
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Palácio do Planalto
Política Pronunciamento de Lula destacará isenção do IR e programas sociais
sab, 29/11/2025 - 14:31
Logo da Agência Brasil
Internacional Papa retira sapatos mas não reza em visita à Mesquita Azul de Istambul
sab, 29/11/2025 - 14:10
A food warehouse damaged by shelling is seen in Brovary
Internacional Ataque russo mata três pessoas e fere dezenas na Ucrânia
sab, 29/11/2025 - 13:08
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Moraes pede comprovação do histórico clínico de Augusto Heleno
sab, 29/11/2025 - 12:23
São Paulo (SP) - 28/11/2025 - Livro vencedor de prêmio de literatura de SP aborda vida difícil no campo. Foto: Nilton Fukuda/Secretaria da Cultura de SP
Cultura Mariana Salomão Carrara vence Prêmio São Paulo de Literatura 2025
sab, 29/11/2025 - 11:12
Logo da Agência Brasil
Geral Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco
sab, 29/11/2025 - 10:14
Ver mais seta para baixo