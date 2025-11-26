logo ebc
Aumenta para 36 estimativa de mortos em incêndio de Hong Kong

Centenas de pessoas estão desaparecidas
Tyrone Siu e Joyce Zhou - Repórteres da Reuters
Publicado em 26/11/2025 - 16:50
HONG KONG
Incêndio em prédios de Hong Kong 26/11/2025 REUTERS/Tyrone Siu
© Reuters/Tyrone Siu/Proibida reprodução
Reuters

Pelo menos 36 pessoas morreram e 279 estavam desaparecidas nesta quarta-feira (26) depois que o incêndio mais mortal em três décadas em Hong Kong devastou torres residenciais revestidas com andaimes de bambu inflamáveis, segundo autoridades.

Mais de 10 horas após o início do incêndio no distrito de Tai Po, ao norte da cidade, chamas e fumaça densa ainda consumiam as torres de 32 andares, enquanto equipes de resgate trabalhavam no local e moradores em estado de choque observavam das proximidades.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas acredita-se que tenha sido alimentado por telas de proteção verdes e andaimes de bambu, cuja utilização o governo começou a eliminar gradualmente em março por motivos de segurança.

Trabalhando durante toda a noite, os bombeiros lutavam para chegar aos andares superiores do complexo habitacional Wang Fuk Court, que possui 2.000 apartamentos distribuídos em oito blocos.

Um morador de 71 anos, de sobrenome Wong, desabou em lágrimas dizendo que sua esposa estava presa dentro do prédio.

Um bombeiro estava entre os 36 mortos, e 29 pessoas foram hospitalizadas, informou o líder de Hong Kong, John Lee, a jornalistas. Cerca de 900 pessoas estavam em oito abrigos.

"A prioridade é extinguir o incêndio e resgatar os moradores que estão presos. A segunda é dar apoio aos feridos. A terceira é oferecer suporte e apoio para a recuperação. Depois disso, iniciaremos uma investigação completa", disse Lee aos repórteres.

Harry Cheung, de 66 anos, que mora no Bloco Dois de um dos complexos há mais de 40 anos, disse ter ouvido "um barulho muito alto por volta das 14h45" e viu um incêndio começar em um bloco próximo.

"Voltei imediatamente para arrumar minhas coisas", contou ele. "Nem sei como me sinto agora. Só consigo pensar em onde vou dormir esta noite, porque provavelmente não poderei voltar para casa."

Foi o pior incêndio em Hong Kong desde que 41 pessoas morreram em um prédio comercial no coração de Kowloon, em novembro de 1996.

Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo onde o bambu ainda é amplamente utilizado para andaimes na construção.

O Departamento de Transporte de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da estrada Tai Po, uma das duas principais rodovias de Hong Kong, foi fechada e os ônibus estavam sendo desviados.

Venezuela determina que companhias aéreas internacionais retomem voos
Moradores de uma comunidade latina após uma operação de autoridades federais de imigração em Raleigh, Carolina do Norte 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Drake
Maioria dos latinos nos EUA acha que sua situação piorou com Trump
