Internacional

Autoridades de Hong Kong elevam para 128 número de mortos em incêndio

Balanço atualizado indica 79 feridos
Lusa*
Publicado em 28/11/2025 - 07:53
HONG KONG
Pelo menos 128 pessoas morreram em consequência do incêndio que devastou um complexo residencial em Hong Kong na quarta-feira (26), de acordo com o balanço atualizado hoje pelas autoridades locais, que indicaram 79 feridos.

O chefe de segurança da região administrativa especial chinesa, Chris Tang, informou que 89 corpos resgatados não foram identificados e que 200 pessoas continuam desaparecidas. Nesse número, estão incluídas as pessoas não identificadas.

Em entrevista coletiva, Tang informou ainda que a investigação para determinar as causas da tragédia está em andamento e poderá demorar três ou quatro semanas.

Os bombeiros de Hong Kong concluíram hoje as operações de combate ao pior incêndio na cidade em décadas, no complexo residencial construído nos anos 80, composto por oito torres com cerca de 30 andares e um total de 1.984 apartamentos, onde viviam cerca de 4 mil pessoas.

As chamas estavam completamente extintas às 10h18 locais, hora em que foram dadas como concluídas as operações de combate ao incêndio, segundo um porta-voz do governo em declarações à agência France-Presse (AFP).

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

