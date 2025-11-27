Centenas ainda estão desaparecidos após incêndio em Hong Kong

Os bombeiros de Hong Kong mantinham sob controle, nesta quinta-feira (27), um enorme incêndio em um complexo de apartamentos que matou pelo menos 55 pessoas e deixou quase 300 desaparecidos. A polícia diz que a causa pode ter sido uma empresa de construção "extremamente negligente", que usou materiais inseguros.

Equipes de resgate enfrentaram o calor intenso e a fumaça espessa por mais de um dia após o início do incêndio, conforme tentavam alcançar moradores que poderiam estar presos nos andares superiores do complexo habitacional Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po.

Em resposta ao incêndio mais mortal de Hong Kong em 77 anos, seu líder John Lee afirmou que o governo criaria um fundo de US$ 38,6 milhões para ajudar os moradores.

O Departamento de Desenvolvimento da cidade também discutiu a substituição gradual dos andaimes de bambu em todo o centro financeiro asiático por andaimes de metal como medida de segurança.

Os oito blocos do complexo têm 2 mil apartamentos que abrigam mais de 4.600 pessoas no centro financeiro, que sofre para superar a escassez crônica de moradias a preços acessíveis.

Uma mulher nervosa, carregando a foto de formatura da filha, procurava por ela do lado de fora de um abrigo, um dos oito que, segundo as autoridades, abrigam 900 moradores.

"Ela e seu pai ainda não saíram", afirmou a mulher, de 52 anos, que deu apenas o sobrenome, Ng. "Eles não tinham água para salvar nosso prédio."

Polícia investiga

Hoje, policiais revistaram a empresa de manutenção de edifícios, responsável pelo conjunto habitacional, apreendendo documentos que a mencionavam, informou a mídia.

O governo identificou a empreiteira registrada para o complexo como Prestige Construction and Engineering Company Limited. A Prestige não respondeu às repetidas ligações para comentar o assunto.

A polícia apreendeu documentos de licitação, uma lista de funcionários, 14 computadores e três telefones celulares durante a batida desta quinta-feira no escritório da Prestige, informou o governo.

"Temos motivos para acreditar que os responsáveis pela empresa foram extremamente negligentes, o que levou a esse acidente e fez com que o fogo se espalhasse de forma incontrolável, resultando em grandes vítimas", disse a superintendente da polícia Eileen Chung.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu um "esforço total" para extinguir o incêndio e minimizar as perdas e atender às vítimas, informou a emissora estatal CCTV.

O incêndio representa um teste desafiador para o controle de Pequim sobre a cidade, que mudou desde os protestos em massa pró-democracia de 2019.