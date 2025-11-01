COP30: Príncipe William fará sua primeira viagem à América Latina

O herdeiro do trono britânico vai ao Rio e a Belém na próxima semana

O príncipe William viaja para o Brasil na próxima semana para a cerimônia de entrega de seu prêmio ambiental multimilionário, na esperança de desviar a atenção do escândalo de seu tio Andrew e voltar às causas da realeza.

William deve visitar alguns dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro, naquela que será a primeira viagem do herdeiro britânico à América Latina.

O objetivo é chamar a atenção para uma série de projetos ambientais antes da cerimônia anual do Prêmio Earthshot do príncipe.

A visita ocorre dias após o rei Charles destituir seu irmão mais novo do título de príncipe e expulsá-lo de sua mansão, banindo-o da vida pública para tentar evitar qualquer dano adicional à imagem da realeza diante dos laços de Andrew com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Durante sua viagem de três dias, William vai procurar se concentrar em sua principal causa ambiental filantrópica, que visa encontrar inovações para combater as mudanças climáticas e premiar cinco vencedores com 1 milhão de libras (US$1,3 milhão) cada um para impulsionar seus projetos.

William deve visitar o Pão de Açúcar, o estádio de futebol do Maracanã, a estátua do Cristo Redentor e a praia de Copacabana, onde jogará vôlei, informou um porta-voz do Kensington Palace.

Sua esposa Kate, que está em remissão após um tratamento contra o câncer, não o acompanhará.

A América do Sul é um destino incomum para a realeza britânica, que tende a concentrar as viagens ao exterior na Europa ou nos reinos estrangeiros onde o rei é chefe de Estado, como o Canadá.

William nunca esteve no Brasil ou na América Latina antes, enquanto Charles esteve lá pela última vez em 2009.

Este ano, os eventos do Earthshot ocorrerão uma semana antes da cúpula climática COP30 das Nações Unidas, que também será realizada no Brasil e da qual o príncipe participará no lugar de seu pai.

"Com sua energia, seu povo e suas paisagens icônicas, o Brasil é o lugar perfeito para celebrar a incrível inovação ambiental e sediar nosso maior e melhor Earthshot de todos os tempos", disse Jason Knauf, presidente-executivo do Prêmio Earthshot.

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia no dia 5 de novembro, que contará com a presença de várias celebridades e apresentações da popstar australiana Kylie Minogue e do músico brasileiro Gilberto Gil.

Organizadores afirmam que a cúpula em torno do evento atrairá mais de 1.000 líderes globais, alguns dos maiores filantropos do mundo, além de prefeitos e cientistas de renome mundial.

