Crítica do papa a Trump encoraja católicos dos EUA a ajudar imigrantes

As recentes críticas do papa Leão XIV às políticas anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão encorajando católicos para ajudar os imigrantes vítimas da repressão do governo, segundo líderes da Igreja nos EUA.

Na terça-feira (4), depois que Leão pediu uma "reflexão profunda" nos EUA sobre o tratamento dado pelo governo aos imigrantes, vários bispos importantes, bem como a principal rede de freiras católicas do país e sua federação nacional de caridade, disseram à Reuters que intensificariam seu trabalho.

"Os comentários do papa Leão reforçam a determinação daqueles de nós nos Estados Unidos que permanecem profundamente comprometidos em acolher o estrangeiro", disse Kerry Alys Robinson, presidente da Catholic Charities USA, uma federação nacional de 168 agências de caridade católicas.

Leão, o primeiro papa dos EUA, tem aumentado sua desaprovação em relação ao tratamento dado pelo governo Trump aos imigrantes.

"Há uma profunda reflexão que precisa ser feita em termos do que está acontecendo", disse o pontífice na terça-feira, quando perguntado sobre a condição dos imigrantes detidos em uma instalação federal em Broadview, Illinois, perto de Chicago.

"Sei o quanto significa para os detentos e suas famílias o fato de o papa Leão estar prestando muita atenção ao sofrimento dos imigrantes e de suas famílias aqui", declarou o cardeal Blase Cupich, de Chicago, à Reuters.

Cupich, que lidera uma arquidiocese com cerca de 2 milhões de católicos, disse que os ensinamentos da Igreja sobre ajudar os imigrantes não podem ser desconsiderados.

"Esse não é um valor abstrato que as pessoas que se dizem cristãs podem facilmente ignorar", afirmou o cardeal. "Não, esse é o tipo de imperativo moral que é testado no aqui e agora."

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, que supervisiona as instalações do Departamento de Imigração e Alfândega em Broadview, disse em um comunicado na quarta-feira (5) que os detentos são mantidos em condições humanas e recebem três refeições por dia.

A porta-voz da Casa Branca Abigail Jackson afirmou que o presidente Trump foi eleito com base em compromissos com os eleitores norte-americanos que incluíam a deportação de "estrangeiros ilegais criminosos".

"Ele está cumprindo sua promessa ao povo norte-americano", disse Jackson à Reuters.