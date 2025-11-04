logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região

República Dominicana anunciou evento para 2026
Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 17:49
Brasília
President Joe Biden and Vice President Kamala Harris attend the Plenary at the IX Summit of the Americas in Los Angeles, California, USA, 09 June 2022. No Use Germany.
© Reuters/Sipa/Arquivo/Proibida reprodução

O governo da República Dominicana adiou a realização da Cúpula das Américas para 2026. O evento estava previsto para ocorrer em dezembro deste ano. 

Em comunicado, divulgado nesta segunda-feira (3), o país diz que o adiamento ocorre em razão "das profundas divisões que atualmente dificultam o diálogo produtivo nas Américas".

"Após uma análise cuidadosa da situação na região, o Governo Dominicano decidiu adiar a Décima Cúpula das Américas para o próximo ano", informa. 

Segundo a nota, a decisão foi tomada "em comum acordo com nossos parceiros mais próximos, incluindo os Estados Unidos, idealizador original deste fórum, e outros países importantes". "Também consultamos representantes das principais instituições internacionais envolvidas na organização da Cúpula, como o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)", acrescenta.

O anúncio ocorre no momento em que os Estados Unidos têm aumentado o número de tropas militares no Caribe e com ataques a embarcações que, segundo o governo de Donald Trump, tinham carregamentos de drogas. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em setembro, a República Dominicana havia anunciado que não iria convidar Cuba, Nicarágua e Venezuela para a cúpula, pois esses países "por diversas razões, haviam decidido não fazer parte da OEA e tampouco participaram da edição passada" e "dadas as circunstâncias hemisféricas, isso favorece uma maior participação e garante o desenvolvimento do fórum".

A Cúpula das Américas é um fórum de diálogo político de alto nível, que reúne chefes de Estado e de Governo dos países do continente americano. A primeira foi realizada em Miami, em 1994. A última edição ocorreu em Los Angeles, em junho de 2022. 

O Ministério das Relações Exteriores dominicano não informou nova data da cúpula em 2026. 

Relacionadas
FILE PHOTO: A combination image shows two screen captures from a video posted on the X account of The White House on September 15, 2025, depicting what U.S. President Donald Trump said was a U.S. military strike on a Venezuelan drug cartel vessel that had been on its way to the United States, the second such strike carried out against a suspected drug boat in recent weeks. The White House/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE Verification lines: Reuters checked the footage through our AI detection tool and found no evidence of manipulation. however, the footage is partly blurred, making it impossible to confirm if the video is manipulated. Thorough verification is an ongoing process, and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available./File Photo
ONU pede que EUA suspendam ataques a embarcações no Caribe e Pacífico
Edição:
Carolina Pimentel
Cúpula das Américas República Dominicana EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Relação com professor ajuda aluno na construção de propósito de vida
ter, 04/11/2025 - 19:01
Brasília (DF) 15/02/2024 - Justiça designa interventor para presídio federal de Mossoró Interventor assume interinamente o comando da Penitenciária Federal de Mossoró/RN após fuga de dois detentos e a saída do diretor anterior Foto: Depen/Divulgação
Justiça Sete líderes do Comando Vermelho vão para prisões federais
ter, 04/11/2025 - 18:41
São Paulo (SP), 04/11/2025 - Pessoas participam de ato anual em homenagem a Carlos Marighella. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato lembra os 56 anos da morte de Carlos Marighella
ter, 04/11/2025 - 18:32
President Joe Biden and Vice President Kamala Harris attend the Plenary at the IX Summit of the Americas in Los Angeles, California, USA, 09 June 2022. No Use Germany.
Internacional Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região
ter, 04/11/2025 - 17:49
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Governos do RJ e federal discutem formas de reduzir entrada de armas
ter, 04/11/2025 - 17:48
Belém (PA) - Imagem área do Porto de Belém no Pará. Foto: SETUR/GOV PA
Política Lula sanciona lei que transfere capital para Belém temporariamente  
ter, 04/11/2025 - 17:47
Ver mais seta para baixo