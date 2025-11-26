Dois membros da Guarda Nacional são baleados em Washington
Dois membros da Guarda Nacional foram baleados em Washington nesta quarta-feira (26), disse a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem.
De acordo com a Casa Branca, o presidente Donald Trump na Flórida.
A polícia de Washington afirmou separadamente que houve um tiroteio a um quarteirão da Casa Branca e que um suspeito estava sob custódia.
Trump está em seu resort em Palm Beach antes do feriado de Ação de Graças. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, está no Kentucky.
O Serviço Secreto dos EUA não respondeu a um pedido de comentário.
Stacey Walters, 43 anos, estava perto da Casa Branca por volta das 14h15 (horário local) quando ouviu dois estrondos altos e viu crianças pequenas e outros pedestres correndo do local.
Ela disse que ouviu alguém gritar "Socorro! Socorro!" e viu o que pareciam ser agentes do Serviço Secreto dos EUA correndo atrás de alguém com um moletom com capuz.
* É proibida a reprodução deste conteúdo.