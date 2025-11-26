logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Dois membros da Guarda Nacional são baleados em Washington

Casa Branca é fechada, mas Trump está na Flórida
Jasper Ward e Jeff Mason - Repórteres da Reuters
Publicado em 26/11/2025 - 17:51
Washington
National Guard members walk near a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
© Reuters/Nathan Howard/Proibida reprodução
Reuters

Dois membros da Guarda Nacional foram baleados em Washington nesta quarta-feira (26), disse a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem.

De acordo com a Casa Branca, o presidente Donald Trump na Flórida. 

A polícia de Washington afirmou separadamente que houve um tiroteio a um quarteirão da Casa Branca e que um suspeito estava sob custódia.

Trump está em seu resort em Palm Beach antes do feriado de Ação de Graças. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, está no Kentucky.

O Serviço Secreto dos EUA não respondeu a um pedido de comentário.

Stacey Walters, 43 anos, estava perto da Casa Branca por volta das 14h15 (horário local) quando ouviu dois estrondos altos e viu crianças pequenas e outros pedestres correndo do local.

Ela disse que ouviu alguém gritar "Socorro! Socorro!" e viu o que pareciam ser agentes do Serviço Secreto dos EUA correndo atrás de alguém com um moletom com capuz.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Moradores de uma comunidade latina após uma operação de autoridades federais de imigração em Raleigh, Carolina do Norte 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Drake
Maioria dos latinos nos EUA acha que sua situação piorou com Trump
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a press briefing following phone calls with U.S. President Donald Trump, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, May 19, 2025. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Ucrânia nega ter aceitado termos de plano de paz de Trump
Incêndio em prédios de Hong Kong 26/11/2025 REUTERS/Tyrone Siu
Aumenta para 36 estimativa de mortos em incêndio de Hong Kong
Casa Branca Tiroteio EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
National Guard members walk near a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Internacional Dois membros da Guarda Nacional são baleados em Washington
qua, 26/11/2025 - 17:51
São Paulo - Juliana Fornicola, 32 anos, grávida, no primeiro dia de vacinação de idosos, gestantes e crianças de 3 meses a 5 anos, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, região central (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Saúde Saiba como será oferta de vacina que previne bronquiolite em bebês
qua, 26/11/2025 - 17:41
Brasília (DF), 20/09/2023, Lideranças indígenas fazem passeata contra marco temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal
qua, 26/11/2025 - 17:25
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de outubro
qua, 26/11/2025 - 17:06
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Governo Central registra superávit de R$ 36,5 bilhões em outubro
qua, 26/11/2025 - 16:58
Incêndio em prédios de Hong Kong 26/11/2025 REUTERS/Tyrone Siu
Internacional Aumenta para 36 estimativa de mortos em incêndio de Hong Kong
qua, 26/11/2025 - 16:50
Ver mais seta para baixo