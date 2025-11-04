Eleições em Nova York, Nova Jersey e Virgínia são teste para Trump

Os eleitores de Nova Jersey e da Virgínia escolherão seus próximos governadores nesta terça-feira (4), em duas disputas que servirão como um indicador inicial da resposta do eleitorado norte-americano aos nove meses de mandato do presidente Donald Trump.

Enquanto isso, na disputa para a prefeitura da cidade de Nova York, o candidato democrata Zohran Mamdani, um socialista democrático de 34 anos, enfrenta o ex-governador democrata Andrew Cuomo, de 67 anos, que concorre como independente.

A campanha revelou as divisões geracionais e ideológicas do Partido Democrata, que busca reabilitar sua marca danificada.

Na Califórnia, os eleitores decidirão se darão aos parlamentares democratas o poder de redesenhar os distritos eleitorais do Estado, ampliando uma batalha nacional sobre redistritamento que poderá determinar qual partido controlará a Câmara dos Deputados dos EUA após as eleições de meio de mandato do próximo ano.

As urnas fecham primeiro na Virgínia, seguidas por Nova Jersey, Nova York e Califórnia durante a noite.

Os democratas, em especial, estarão observando atentamente os resultados desta terça-feira, já que o partido está fora do poder em Washington e está lutando para chegar a um consenso sobre o melhor caminho para sair do deserto político.

Ressaltando o que está em jogo para os democratas, o ex-presidente Barack Obama – ainda popular dentro do partido – encabeçou comícios de última hora no fim de semana em Nova Jersey e Virgínia, apelando aos eleitores para elegerem democratas e combater o que ele chamou de "ilegalidade" do republicano Trump.

"A situação do Partido Democrata é ruim", disse Larry Sabato, diretor do Centro de Política da Universidade da Virgínia. "Eles precisam de todo o incentivo que puderem obter."

Disputa

O entusiasmo dos eleitores parece alto. Mais de 3 milhões de pessoas votaram antecipadamente na Virgínia, Nova York e Nova Jersey, em cada caso excedendo em muito os números de quatro anos atrás.

Na cidade de Nova York, foram 735 mil cédulas, de acordo com o conselho eleitoral da cidade, mais de quatro vezes o número registrado em 2021.

A disputa em Nova Jersey emergiu como a campanha mais disputada, com pesquisas de opinião mostrando a democrata Mikie Sherrill, congressista e ex-pilota da Marinha, mantendo uma estreita vantagem sobre seu adversário republicano, o ex-legislador estadual e pequeno empresário Jack Ciattarelli.

A campanha bateu recordes de gastos em todo o Estado, com os dois partidos nacionais investindo milhões de dólares na disputa.

As outras disputas da noite parecem menos competitivas. Na Virgínia, a ex-deputada democrata dos EUA Abigail Spanberger tem uma vantagem confortável sobre a vice-governadora republicana Winsome Earle-Sears, de acordo com pesquisas de opinião.

Em Nova York, Mamdani também lidera com dois dígitos de vantagem sobre Cuomo, com o candidato republicano Curtis Sliwa, 71 anos, em um distante terceiro lugar na maioria das pesquisas de opinião.

A medida eleitoral da Califórnia, Proposição 50, que instalaria um novo mapa distrital apoiado pelos democratas, com o objetivo de mudar cinco cadeiras republicanas em resposta a uma medida semelhante do Texas, também deverá ser aprovada.

*Reportagem adicional de Ashraf Fahim

