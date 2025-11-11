Etiópia sediará cúpula climática COP32 em 2027

A Etiópia disse nesta terça-feira que será a anfitriã da cúpula climática COP32 das Nações Unidas em 2027, afastando uma proposta rival da Nigéria para conseguir um papel influente que lhe permitirá moldar a agenda e os resultados do evento.

No entanto, a escolha mais imediata do anfitrião da COP31 do próximo ano continua sem solução, com a Austrália e a Turquia competindo por ela.

Os países anfitriões da COP adotam uma função de presidência que lhes permite definir metas para a cúpula e apresentar suas próprias questões climáticas, bem como uma posição importante na resolução de quaisquer conflitos que surjam durante as negociações.

Em uma sessão plenária do evento deste ano no Brasil, a Etiópia confirmou que havia sido endossada por outras nações africanas para realizar a conferência de 2027 em sua capital, Adis-Abeba, conforme relatado pela Reuters na segunda-feira.

"Estamos profundamente gratos pela confiança depositada no povo e governo etíopes", disse o embaixador da Etiópia no Brasil, Leulseged Tadese Abebe, em uma sessão plenária da cúpula da COP30.

"A COP32 desempenhará um papel importante na orientação da ação climática nesta década crítica."

As cúpulas COP giram em torno das regiões do mundo e a decisão deve ser unânime entre todos os países da região.

A decisão ainda precisa ser adotada oficialmente, mas isso agora é considerado uma formalidade.

A conferência deste ano está sendo realizada na cidade amazônica de Belém. A escolha do anfitrião do próximo ano dentro do grupo "Europa Ocidental e Outros" está em suspenso há meses, sem que nem a Turquia nem a Austrália tenham desistido.

A Austrália fez sua proposta para a COP31 em parceria com as Ilhas do Pacífico, que estão entre os lugares mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas.

Corrêa do Lago pediu aos países do grupo da Europa Ocidental na segunda-feira que resolvessem seu impasse o mais rápido possível. Se não for possível resolver o problema, a conferência será realizada em Bonn, na Alemanha, onde fica a sede da agência climática da ONU.

"Teríamos que fazer isso, mas não queremos", disse o secretário de Estado alemão do Ministério do Meio Ambiente, Jochen Flasbarth, aos repórteres.

