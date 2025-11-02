logo ebc
Explosão em supermercado no México mata ao menos 23 pessoas

Entre as vítimas há seis crianças, idosos e grávidas
RTP
Publicado em 02/11/2025 - 12:12
Lisboa
Sonora, 02/11/2025 - Explosão em mercado Waldo's. Foto: Polícia Civil de Sonora/Divulgação
© Polícia Civil de Sonora/Divulgação

Uma explosão, aparentemente acidental, atingiu o supermercado Waldo’s e pode ter sido causada por um transformador elétrico. O acidente aconteceu nesse sábado (1º) e vitimou pelo menos 23 pessoas, deixando ainda 12 feridos, no Estado de Sonora, no norte do México.

De acordo com relatório preliminar das autoridades, entre as vítimas estão, pelo menos, seis menores, duas mulheres grávidas, vários idosos e funcionários. O governo local expressou, através das redes sociais, condolências aos familiares das vítimas e garantiu que a administração local vai prestar apoio a todos os afetados.

"Infelizmente, mineiros estão entre as vítimas", disse o governador do estado de Sonora, Alfonso Durazo, num vídeo publicado nas redes sociais. "Ordenei uma investigação completa e transparente para apurar as causas do acidente e determinar os responsáveis”, acentuou.

Inalação de gases

O acidente ocorreu em Hermosillo, capital do estado de Sonora. O procurador-geral do estado, Gustavo Salas, indicou que a maioria das vítimas morreu por inalação de gases tóxicos.

"A hipótese em estudo é que foi acidental, e a investigação está centrada num transformador que estava no interior da loja", declarou a Procuradoria de Sonora. "Mas não descartamos nenhuma pista".

"Assim que os bombeiros permitirem o acesso ao interior, enquanto continuam a remover os escombros, e assim que a estrutura for inspecionada e os peritos puderem entrar com segurança, será possível determinar com precisão as causas do incêndio e, se necessário, corroborar a linha de investigação", finalizou a autoridade judicial.  

incêndio supermercado México mortes
