Internacional

Forças israelenses abrem fogo contra forças de paz da ONU no Líbano

Ninguém ficou ferido
Alexander Cornwell - repórter da Reuters
Publicado em 16/11/2025 - 13:45
JERUSALÉM
Reuters

Forças militares israelenses abriram fogo contra forças de paz das Nações Unidas no sul do Líbano neste domingo, em um incidente que a missão de paz da ONU descreveu como uma violação grave.

Ninguém das forças da ONU foi ferido.

Soldados israelenses abriram fogo contra dois suspeitos na área de El Hamames, perto da fronteira israelense, e só depois perceberam que eram soldados da força de paz da ONU, disseram os militares em um comunicado.

Militares disseram que as forças de paz foram identificadas erroneamente devido às más condições climáticas. O incidente estava sendo analisado, segundo o comunicado.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) disse que as forças israelenses dispararam de um tanque Merkava posicionado dentro do território libanês contra os mantenedores da paz, que estavam a pé. Os disparos de metralhadora pesada caíram a cinco metros dos mantenedores da paz, que foram forçados a procurar abrigo, disse.

O tanque israelense se retirou depois que os membros da força de paz entraram em contato com os militares israelenses pelos canais oficiais, disse a Unifil.

A Unifil classificou o incidente como uma "grave violação" da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que, entre outras disposições, afirma que nenhuma força armada deve operar no sul do Líbano, exceto as forças de paz da ONU e os militares libaneses.

As forças armadas libanesas disseram em um comunicado que as violações israelenses de sua soberania causam instabilidade no país e impedem que suas próprias forças se posicionem no sul.

Militares israelenses ocupam cinco postos no Líbano e frequentemente realizam ataques aéreos no sul do país que, segundo eles, têm como alvo o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Israel e o Hezbollah concordaram com um cessar-fogo no ano passado que exigia que o grupo militante libanês não tivesse nenhuma arma no sul e que as forças israelenses se retirassem totalmente do Líbano.

Israel acusa o Hezbollah de tentar se rearmar, enquanto o governo do Líbano acusa Israel de violar o acordo por não se retirar e continuar a realizar ataques aéreos.

