França homenageia vítimas dos ataques mortais em Paris há 10 anos

Estado Islâmico teve como alvos cafés, restaurantes e a casa Bataclan

A França prestou nesta quinta-feira (13) um tributo emocionado às 130 pessoas mortas há 10 anos durante ataque realizado por homens armados do Estado Islâmico e homens-bomba que tinham como alvo cafés, restaurantes e a casa de shows Bataclan.

Os ataques foram os mais mortais em solo francês desde a Segunda Guerra Mundial, marcando o país e levando a medidas de segurança de emergência, muitas das quais estão agora incorporadas em lei.

O ataque de 13 de novembro de 2015 começou com explosões suicidas que mataram uma pessoa, o motorista de ônibus Manuel Dias, do lado de fora do estádio esportivo Stade de France, e continuou com homens armados abrindo fogo em cinco outros locais no centro de Paris.

"Desde aquele 13 de novembro, há um vazio que não pode ser preenchido", disse a filha de Dias, Sophie, na cerimônia, com a voz trêmula ao lembrar-se dos intermináveis telefonemas da família durante a noite, tentando falar com o pai, antes de serem informados de que ele havia sido a primeira vítima dos agressores.

"Que possamos conscientizar as gerações mais jovens, transmitir os valores de nossa República e lembrá-las de todas as vidas inocentes perdidas, como a do meu pai, que partiu cedo demais, sem motivo algum", disse ela.

O presidente da França, Emmanuel Macron, estava entre as autoridades que prestaram suas homenagens a Dias e às outras vítimas com um minuto de silêncio e a colocação de coroa de flores diante do Stade de France.

Durante todo o dia, Macron, sobreviventes e parentes das vítimas homenagearão os mortos e feridos em cada um dos locais dos ataques.

As associações de vítimas afirmam que dois sobreviventes dos ataques cometeram suicídio posteriormente, elevando o número total de mortos para 132.

O historiador Denis Peschanski disse que o que tornou únicos os ataques de 13 de novembro - que tiveram como alvo lugares onde as pessoas saíam para se divertir -- "foi o fato de que todos eram vítimas em potencial".

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse à rádio RTL: "Os terroristas queriam atacar essa cultura que é nossa -- essa cultura de alegria, celebração, diversidade, compartilhamento e música."

Uma década depois, a ameaça de ataques na França sofreu mutações.

"Um ataque como o que infelizmente sofremos há dez anos, em 13 de novembro, é menos provável. O enfraquecimento do Estado Islâmico o torna muito menos provável", disse o ministro do Interior, Laurent Nunez, à BFM TV.

"No entanto, a ameaça continua alta, com indivíduos presentes em território nacional que se radicalizam muito rapidamente e planejam ações violentas."

*(Reportagem adicional de Inti Landauro, Alessandro Parodi, Elissa Darwish e Antony Paone)

