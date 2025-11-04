logo ebc
Furacão Melissa: cerca de 120 mil pessoas seguem desalojadas em Cuba

Danos mais graves se concentraram no município de Rio Cauto
Lusa
Publicado em 04/11/2025 - 09:46
Lisboa
Palm trees are shaken by the wind, ahead of Hurricane Melissa at Hellshire Beach, in the coastal town of Hellshire, Jamaica, October 26, 2025. REUTERS/Octavio Jones
Lusa

Cerca de 120 mil pessoas permanecem abrigadas em centros de evacuação ou com familiares em Cuba, após a passagem do furacão Melissa pela costa leste da ilha, na ultima quarta-feira, segundo dados preliminares. 

A informação foi divulgada durante reunião do Conselho de Defesa Nacional, o órgão máximo de gestão de crises e catástrofes, liderado pelo presidente Miguel Díaz-Canel, que tem se reunido diariamente nos últimos dias.

De acordo com um balanço divulgado pela presidência cubana, o furacão danificou quase 45.300 casas, 461 instalações do setor da saúde - incluindo hospitais, e policlínicas - e 1.552 escolas, das quais 200 já foram reparadas.

A governadora da província de Granma (sul), Yanetsy Terry, disse que os danos mais severos se concentraram no município de Rio Cauto, onde as fortes inundações provocadas pela cheia do maior rio de Cuba começaram entretanto a recuar.

O fornecimento de energia elétrica está a começar a ser restabelecido na província de Las Tunas (sul), onde a energia já atingiu 94,5% dos clientes, enquanto o progresso é mais lento nas restantes áreas afetadas pelo furacão.

Na agricultura, foram reportados danos preliminares em 78.700 hectares, dos quais mais de metade são plantações de banana.

O Melissa atravessou a costa leste de Cuba durante sete horas como um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson (cujo valor máximo é 5), com ventos de até 200 quilômetros por hora e precipitação acumulada de até 400 milímetros.

A tempestade provocou inundações, cortes de eletricidade e danos significativos. A distribuição de alimentos já alcançou 181 mil pessoas e o objetivo é prestar assistência a um total de 900 mil.

No total, cerca de seis milhões de pessoas foram afetadas pela passagem do Melissa pelas Caraíbas, estimou na segunda-feira a ONU.

Um responsável do Programa Alimentar Mundial (PAM), Alexis Masciarelli, destacou a partir de Kingston, a capital da Jamaica, que "neste momento a prioridade é chegar a zonas mais isoladas".

O PAM iniciou programas de emergência para a distribuição de alimentos às famílias mais afetadas e espera-se a chegada de abastecimentos adicionais nos próximos dias.

Até ao momento, foram distribuídos kits de alimentos a 1.500 famílias. O objetivo do programa é prestar assistência a 200 mil pessoas apenas na Jamaica, para responder às necessidades urgentes de alimentos.

No Haiti, o país com mais vítimas, o furacão causou danos significativos nas infraestruturas da região sul. O PAM já entregou assistência a 12.700 pessoas e o objetivo é chegar a 190 mil nas próximas duas semanas, com kits de alimentos para duas semanas.

Na quarta-feira passada, o PAM lançou um pedido de 74 milhões de dólares (cerca de 64,2 milhões de euros) para ajuda de emergência a 1,1 milhões de pessoas na região caribenha, números que poderão ser insuficientes.

