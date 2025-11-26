Incêndio em prédios de Hong Kong deixa pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram depois que um incêndio de grandes proporções tomou conta de várias torres de um complexo residencial no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong, nesta quarta-feira (26), com espessa fumaça cinza saindo dos prédios, enquanto os serviços de emergência lutavam para controlar o incêndio.

Várias pessoas permaneciam presas dentro das torres em chamas, informou a emissora pública RTHK, citando a polícia, enquanto duas pessoas estavam em estado crítico por terem sofrido queimaduras graves, segundo a emissora.

Algumas equipes do Corpo de Bombeiros também ficaram feridas conforme tentavam apagar as chamas que atingiram as torres de 31 andares.

As pessoas se reuniram em uma passarela próxima, observando, consternadas, a fumaça que saía dos edifícios, alguns dos quais estavam cobertos por andaimes. Dezenas de carros de bombeiros e ambulâncias se alinharam na via abaixo do complexo, de acordo com testemunhas da Reuters.

O Corpo de Bombeiros disse à Reuters que ainda não tinha uma estimativa do número de pessoas que ainda poderiam estar lá dentro.

O Wang Fuk Court é um complexo habitacional composto por oito blocos, com cerca de 2 mil unidades residenciais. Várias torres têm andaimes de bambu em seu exterior.

Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo onde o bambu ainda é amplamente utilizado para andaimes na construção.

O Departamento de Transporte de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da estrada Tai Po, uma das duas principais rodovias de Hong Kong, foi fechada, e os ônibus estavam sendo desviados.

* (Reportagem adicional de Jessie Pang e Anne Marie Roantree)

