Indonésia eleva para alerta máximo vulcão Semeru em Java Oriental

As autoridades indonésias elevaram hoje para o nível máximo o alerta para o vulcão Semeru, em Java Oriental, a ilha mais populosa do país, após várias erupções que lançaram nuvens de cinza pelas encostas.

A Agência de Geologia da Indonésia informou que, até o momento, não houve registro de vítimas. O vulcão expeliu, desde o meio-dia até o anoitecer, sucessivas avalanches de nuvens ardentes compostas por cinza, rocha, lava e gases, que percorreram até sete quilômetros e chegaram aos dois quilômetros de altura.

Várias aldeias próximas ficaram cobertas por cinza, levando as autoridades a aumentar em duas vezes o nível de alerta ao longo do dia.

Conhecido também como Mahameru, o Semeru é um dos vulcões mais ativos do país e registrou múltiplas erupções nos últimos dois séculos.

Apesar dos riscos, dezenas de milhares de pessoas vivem nas encostas férteis do vulcão.

A Indonésia, com mais de 270 milhões de habitantes, situa-se no chamado “anel de fogo” do Pacífico, área de intensa atividade sísmica e vulcânica, com 129 vulcões ativos.

