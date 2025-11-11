Israel bloqueia 1 milhão de seringas para vacinar crianças em Gaza

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) afirmou nesta terça-feira (11) que itens essenciais, incluindo seringas para vacinar crianças e mamadeiras, estão sendo impedidos de entrar em Gaza por Israel, que barra a ajuda de agências aos necessitados no território devastado pela guerra.

Enquanto realiza uma campanha de vacinação infantil em massa durante o frágil cessar-fogo em vigor, o Unicef diz enfrentar sérios desafios para conseguir 1,6 milhão de seringas e geladeiras movidas a energia solar para armazenar frascos de vacina em Gaza. As seringas estão aguardando desembaraço alfandegário desde agosto, segundo a instituição.

"Tanto as seringas quanto as geladeiras são consideradas de uso duplo por Israel, e temos encontrado muita dificuldade para que esses itens passem por liberação e inspeção, embora sejam urgentes", disse o porta-voz do Unicef, Ricardo Pires.

"Uso duplo" refere-se a itens que Israel considera ter possíveis aplicações militares e civis.

O Cogat, braço militar israelense que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Já havia dito anteriormente que não está limitando a entrada de alimentos, água, suprimentos médicos e itens de abrigo. Também acusou o Hamas de roubar suprimentos humanitários, acusações que o grupo militante palestino nega.

O Unicef lançou a primeira de três rodadas de imunizações no domingo (9) para atingir mais de 40 mil crianças menores de três anos que não tomaram as vacinas de rotina contra a poliomielite, o sarampo e a pneumonia, após dois anos de guerra em Gaza.

No primeiro dia da campanha, o Unicef imunizou mais de 2.400 crianças com várias vacinas.

" A campanha de vacinação já começou, mas ainda temos duas rodadas pela frente, e para isso precisamos de mais suprimentos", disse Pires.

A instituição disse que mais ajuda humanitária está entrando em Gaza, mas alguns itens essenciais continuam a ter sua entrada negada pelas autoridades israelenses, incluindo 938 mil frascos de fórmula infantil pronta para uso e peças de reposição para caminhões de água.

"Quase 1 milhão de garrafas poderiam estar chegando às crianças que sofrem de diferentes níveis de desnutrição", disse Pires em entrevista coletiva em Genebra.

A trégua de 10 de outubro tem como objetivo desencadear um aumento maciço de ajuda em todo o enclave, mas as agências de ajuda humanitária têm dito repetidamente que não está chegando o suficiente para atender às necessidades de uma população de 2 milhões de pessoas, em grande parte deslocadas e desnutridas.

