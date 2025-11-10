logo ebc
Japão emite alerta de tsunami após novo sismo de magnitude 6,2

Tremor ocorreu na mesma região atingida nesse domingo
Lusa*
Publicado em 10/11/2025 - 07:43
Tóquio
Japão 09/11/2025 - Japão emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 6,7 na costa. Imagem: Reprodução/Agência Meteorológica do Japão
© Reprodução/Agência Meteorológica do Japão
Lusa

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu, nesta segunda-feira (10), a mesma área da costa nordeste do Japão, que tinha sido atingida por forte tremor nesse domingo, desencadeando novo alerta de tsunami de menor gravidade.

O abalo ocorreu às 16h23, hora local, a uma profundidade de 10 quilômetros, nas águas da província de Iwate, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

As autoridades meteorológicas emitiram alerta de tsunami devido à previsão de variações na maré até 20 centímetros ao longo da costa da província.

O tremor atingiu o nível 3 na escala de sete níveis que mede sua intensidade e potencial destrutivo, em várias regiões de Iwate e das províncias vizinhas de Aomori, Akita, Miyagi e Yamagata.

Não foram registrados feridos ou danos significativos em consequência do abalo.

O sismo ocorreu um dia depois de outro forte, revisto para magnitude 6,9, ter atingido a mesma região, desencadeando outro alerta de tsunami que não resultou em incidentes graves.

O Japão está localizado na junção de quatro placas tectônicas, na chamada “Cintura de Fogo do Pacífico” e apresenta uma das maiores atividades sísmicas do mundo.

O arquipélago, de 125 milhões de habitantes, registra cerca de 1.500 terremotos por ano, a maioria de baixa intensidade, embora os danos possam variar de acordo com a localização e a profundidade.

