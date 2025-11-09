logo ebc
Japão emite alerta de tsunami para província no norte do país

Autoridades pedem que moradores se afastem de áreas costeiras
Katya Golubkova - Repórter da Reuters*
Publicado em 09/11/2025 - 12:41
Tóquio
Japão 09/11/2025 - Japão emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 6,7 na costa. Imagem: Reprodução/Agência Meteorológica do Japão
© Reprodução/Agência Meteorológica do Japão
Reuters

O Japão emitiu alerta de tsunami para a prefeitura de Iwate, no norte do país, neste domingo (9), informou a emissora pública NHK, pedindo aos moradores que se afastassem das áreas costeiras.

Um tsunami foi observado a 70 quilômetros da costa da província de Iwate às 17h12, no horário local, e deve atingir a costa do Pacífico em breve, informou a NHK. A expectativa é que as ondas tenha cerca de 1 metro.

Não houve anormalidades na Usina Nuclear de Onagawa, operada pela Tohoku Electric Power.

Um terremoto de magnitude 6,26 atingiu a costa leste da maior ilha do Japão, Honshu, que inclui a prefeitura de Iwate, de acordo com o sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos.

Internacional Japão emite alerta de tsunami para província no norte do país

dom, 09/11/2025 - 12:41
