Internacional
Japão emite alerta de tsunami para província no norte do país
Autoridades pedem que moradores se afastem de áreas costeiras
Katya Golubkova - Repórter da Reuters*
Publicado em 09/11/2025 - 12:41
Tóquio
O Japão emitiu alerta de tsunami para a prefeitura de Iwate, no norte do país, neste domingo (9), informou a emissora pública NHK, pedindo aos moradores que se afastassem das áreas costeiras.
Um tsunami foi observado a 70 quilômetros da costa da província de Iwate às 17h12, no horário local, e deve atingir a costa do Pacífico em breve, informou a NHK. A expectativa é que as ondas tenha cerca de 1 metro.
Não houve anormalidades na Usina Nuclear de Onagawa, operada pela Tohoku Electric Power.
Um terremoto de magnitude 6,26 atingiu a costa leste da maior ilha do Japão, Honshu, que inclui a prefeitura de Iwate, de acordo com o sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos.
