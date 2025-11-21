logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula celebra retirada de tarifas pelos EUA e diz que sinaliza respeito

Decisão vai impulsionar exportações de café, carne e frutas
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 21:10
São Paulo
São Paulo - 20.11.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. São Paulo (SP) Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/ PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, na noite desta quinta-feira (20), que ficou feliz com a retirada, pelo governo dos Estados Unidos, das taxas impostas sobre alguns produtos brasileiros. Segundo o presidente, o Brasil está sabendo lidar com a pressão das tarifas e obteve respeito dos EUA.

“Quando o presidente dos EUA tomou a decisão de fazer a supertaxação, todo mundo entrou em crise e ficou nervoso. E eu não costumo tomar decisão com 39 graus de febre. Eu espero a febre baixar. Se você tomar decisão com febre, você vai cometer um erro”, disse ao discursar na abertura do Salão Internacional do Automóvel, na capital paulista.

“E hoje estou feliz porque o presidente Trump começou a reduzir as taxações. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas, ninguém respeita quem não se respeita”, acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (20), a retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina.

Na ordem executiva publicada pela Presidência dos EUA, Trump diz que a decisão foi tomada após conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as questões identificadas no Decreto Executivo 14.323". De acordo com a publicação, essas negociações ainda estão em andamento.

Em pronunciamento nas redes sociais, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Fernando Haddad, Lula afirmou que a derrubada da taxa de 40% imposta pelo governo norte-americano a vários produtos agrícolas brasileiros é uma vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso.

"O diálogo franco que mantive com o presidente Trump e a atuação de nossas equipes de negociação, formada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad e Mauro Vieira pelo lado brasileiro, possibilitaram avanços importantes", destacou o presidente.

"Esse foi um passo na direção certa, mas precisamos avançar ainda mais. Seguiremos nesse diálogo com o presidente Trump tendo como norte nossa soberania e o interesse dos trabalhadores, da agricultura e da indústria brasileira."
 

Relacionadas
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Trump retira tarifa de 40% sobre produtos do Brasil como café e carne
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu no tarifaço
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço
Edição:
Juliana Andrade
Lula tarifas Estados Unidos tarifaço Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 12/11/2025 - Pessoas em frente a fachada do pavilhão, chegam para participar de plenárias na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Internacional Negociações já foram retomadas, diz secretário da COP30
qui, 20/11/2025 - 22:58
Belém (PA), 18/11/2025 - O Presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, durante coletiva de imprensa na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Presidente da COP30 prevê prolongamento das negociações após incêndio
qui, 20/11/2025 - 22:39
corinthians, são paulo, brasileiro
Esportes Depay e Yuri Alberto desequilibram e Corinthians vence Majestoso
qui, 20/11/2025 - 22:17
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. São Paulo (SP) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Inovação e transição energética: Lula defende liderança na indústria
qui, 20/11/2025 - 22:00
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente Zona Azul da COP30 é reaberta após incêndio
qui, 20/11/2025 - 21:23
São Paulo - 20.11.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. São Paulo (SP) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula celebra retirada de tarifas pelos EUA e diz que sinaliza respeito
qui, 20/11/2025 - 21:10
Ver mais seta para baixo