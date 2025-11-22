Mais de 300 pessoas são levadas de escola na Nigéria

Número de vítimas pode ter passado de 315

Mais de trezentas crianças e funcionários devem ter sido sequestrados de uma escola católica na Nigéria nesta semana, em um dos piores sequestros em massa registrados no país.

A Associação Cristã da Nigéria (CAN) disse, neste sábado (22), que havia aumentado sua estimativa de pessoas levadas da St Mary's School, no Estado de Níger, na sexta-feira, para 315, em comparação com uma estimativa anterior de 227, após um "exercício de verificação".

"Agora, são 303 alunos (e) ... 12 professores, elevando o número total de pessoas sequestradas para 315", informou a associação em um comunicado, acrescentando que o novo número inclui 88 alunos que foram capturados quando tentavam fugir.

Ataques

O sequestro ocorre em meio a uma onda de ataques de grupos armados e insurgentes islâmicos na Nigéria, que tem estado sob maior escrutínio desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com uma ação militar neste mês por causa do tratamento dado aos cristãos.

Se confirmado, o número revisado de pessoas levadas na escola ultrapassaria as 276 meninas sequestradas por militantes do Boko Haram em Chibok em 2014.

O governo do Estado de Níger disse que a escola havia ignorado uma instrução de que os internatos deveriam ser fechados por causa de informação de inteligência que indicava uma grande chance de ataques.

Mas o reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente da Associação Cristã da Nigéria no Níger, disse que nenhum aviso havia sido emitido depois de viajar para a escola na noite de sexta-feira.

"Estamos trabalhando com o governo e as agências de segurança para garantir que nossos filhos sejam resgatados e trazidos de volta em segurança", afirmou ele.

O governo central ordenou o fechamento de quase 50 faculdades federais. Escolas públicas em alguns estados também foram fechadas.

Sequestro

O sequestro em massa de sexta-feira foi o terceiro incidente desse tipo na Nigéria somente nesta semana. Na segunda-feira, 25 alunas foram levadas de um colégio interno no estado de Kebbi, enquanto na quarta-feira 38 fiéis foram levados por homens armados em um ataque a uma igreja no Estado de Kwara.

Uma autoridade de alto escalão do Departamento de Estado dos EUA disse que os Estados Unidos estavam considerando ações como sanções e o envolvimento do Pentágono no combate ao terrorismo como parte de um plano para obrigar o governo nigeriano a proteger melhor as comunidades cristãs e a liberdade religiosa.

A Nigéria afirma que as alegações de que os cristãos enfrentam perseguição deturpam uma situação de segurança complexa e não levam em conta os esforços para salvaguardar a liberdade religiosa.