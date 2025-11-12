logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas

Encontro ocorreu no Canadá, em reunião paralela ao G7
Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 16:12
Brasília
Brasília (DF), 30/07/2025 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State
© Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quarta-feira (12) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Niágara, no Canadá, à margem da reunião do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo. 

Segundo o Itamaraty, os dois conversaram sobre o andamento das negociações bilaterais envolvendo tarifas comerciais.

Mauro Vieira informou que o Brasil encaminhou, no último dia 4 de novembro, uma proposta de negociação aos Estados Unidos, após reunião virtual entre as equipes técnicas dos dois países.

O chanceler ressaltou a importância de avançar nas tratativas, conforme orientação dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que falaram do tema durante encontro recente na Malásia.

Os ministros concordaram em marcar uma nova reunião presencial, em data próxima, para discutir o estágio atual das conversas e buscar entendimento sobre as medidas tarifárias. 

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no dia 26 de outubro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia. O encontro durou cerca de 50 minutos e ocorreu durante a realização da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Durante a reunião, Lula disse que não há razão para desavenças com os Estados Unidos e pediu a Trump a suspensão imediata do tarifaço contra as exportações brasileiras, enquanto os dois países estiverem em negociação.

Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana. 

“O Brasil tem interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos, porque nós temos certeza que, na hora em que dois presidentes sentam em uma mesa, cada um coloca seu ponto de vista, cada um coloca seus problemas, a tendência natural é encaminhar para um acordo”, afirmou o presidente.

Na semana passada, Lula disse voltaria a telefonar para o presidente dos Estados Unidos caso não houvesse avanços nas negociações comerciais entre os dois países até o encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que está sendo realizada em Belém (PA). 

Relacionadas
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
Trump diz que reduzirá tarifas para importação de café
Floresta Nacional do Tapajós (PA), 02/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita a moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula diz que vai telefonar para Trump caso negociações não avancem
Edição:
Juliana Cézar Nunes
brasil EUA Mauro Vieira Marco Rubio tarifaço
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
2024.08.09 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Vôlei de praia feminino - A dupla brasileira Duda e Ana Patricia e vencem as canadenses Melissa e Brandie e conquistam a medalha de ouro. Foto: Luiza Moraes/COB.
Esportes Mundial de Vôlei de Praia começa nesta quinta com 7 duplas do Brasil
qua, 12/11/2025 - 16:45
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Movimento no Aeroporto de Guarulhos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Turismo internacional no Brasil bate recorde em 2025
qua, 12/11/2025 - 16:40
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Meio Ambiente BNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentável
qua, 12/11/2025 - 16:39
Belém (PA), 12/11/2025 - A diretora-executiva da COP30, Ana Toni, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a diretora do Departamento de Clima do MRE, Liliam Chagas, e o diretor de Estratégia e Alinhamento da COP30, Túlio Andrade, durante coletiva de imprensa na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Meta de adaptação climática gera impasse em negociações da COP30
qua, 12/11/2025 - 16:30
Brasília (DF) 07/02/2024 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), é a convidada do programa na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - `DR com Demori. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Gleisi: tipificação penal e apreensão de bens são inegociáveis em PL
qua, 12/11/2025 - 16:18
Brasília (DF), 30/07/2025 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State
Internacional Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas
qua, 12/11/2025 - 16:12
Ver mais seta para baixo