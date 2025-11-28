logo ebc
Membro da Guarda Nacional baleada quarta-feira morreu, diz Trump

Sarah Beckstrom foi baleada juntamente com um colega em Washington
Jeff Mason e Ismail Shakil - Repórteres da Reuters*
Publicado em 28/11/2025 - 09:42
Palm Beach
National Guard members walk near a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Reuters

A integrante da Guarda Nacional norte-americana Sarah Beckstrom, baleada juntamente com um colega em Washington na quarta-feira (26), morreu, disse o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, nesta quinta (27).

"Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental, uma das guardas de que estamos falando, pessoa altamente respeitada, jovem e magnífica. Ela acabou de falecer. Não está mais entre nós", disse Trump em seus primeiros comentários desde os disparos.

Na quarta-feira, a polícia de Washington afirmou que houve um tiroteio a um quarteirão da Casa Branca e que um suspeito estava sob custódia.

Stacey Walters, 43 anos, estava perto da Casa Branca por volta das 14h15 (horário local) quando ouviu dois estrondos altos e viu crianças pequenas e outros pedestres correndo do local.

Ela disse que ouviu alguém gritar "Socorro! Socorro!" e viu o que pareciam ser agentes do Serviço Secreto dos EUA correndo atrás de alguém com um moletom com capuz.

*Colaborou Jasper Ward.

