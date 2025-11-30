logo ebc
Moradores se reúnem em local de incêndio em Hong Kong

Pequim advertiu que usará lei para reprimir qualquer protesto
Jessie Pang e James Pomfret - repórteres da Reuters
Publicado em 30/11/2025 - 12:39
HONG KONG
A child sticks notes with well-wishes for those affected by the deadly fire at the Wang Fuk Court housing complex, in Tai Po, Hong Kong, China, November 30, 2025. REUTERS/Lam Yik
© REUTERS/Lam Yik/Proibido Reprodução
Reuters

Mais de mil pessoas compareceram no domingo para homenagear as vítimas do incêndio mais mortal de Hong Kong em mais de 75 anos, enquanto Pequim advertiu que usará uma lei de segurança nacional para reprimir qualquer protesto contra a China após o incêndio.

A causa do incêndio em um complexo de apartamentos continua sendo investigada, em meio à indignação da população com a falta de avisos de risco de incêndio e evidências de práticas de construção inseguras.

A polícia disse neste domingo que o número confirmado de mortos subiu para 146, depois de terem concluído uma varredura em cinco das torres incendiadas. Alguns corpos foram encontrados em escadarias e em telhados por onde os moradores tentaram fugir. Mais de 40 pessoas ainda são consideradas desaparecidas no incêndio, segundo a polícia.

As pessoas fizeram fila por mais de um quilômetro ao longo das margens de um canal próximo ao complexo habitacional Wang Fuk Court, atingido pelo incêndio, para depositar flores brancas em homenagem aos mortos. Alguns anexaram bilhetes endereçados às vítimas.

O cheiro de fumaça ainda pairava no ar quatro dias depois que o incêndio se espalhou pelo exterior de sete torres residenciais em reforma no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong.

Joey Yeung, 28 anos, cujo apartamento da avó foi queimado no incêndio, disse que veio com sua família com um sentimento de luto pelas vítimas e raiva dos responsáveis.

"Não consigo aceitar isso. Por isso, hoje vim com meu pai e minha família para depositar flores", disse Yeung à Reuters. "Não estou pedindo para receber nada de volta, mas pelo menos proporcionar alguma justiça às famílias dos mortos - àqueles que ainda estão vivos."

