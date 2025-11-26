logo ebc
Morrem militares americanos atingidos em tiroteio perto da Casa Branca

Suspeito da autoria dos disparos também está gravemente ferido
RTP
Publicado em 26/11/2025 - 19:48
Lisboa
Law enforcement members gather in a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
© Reuters/Nathan Howard/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, confirmou que os dois membros da Guarda Nacional do estado, baleados em Washington nesta quarta-feira (26), morreram pelos ferimentos.

"Estes guerreiros oeste-virginianos perderam a vida a serviço do país", disse Morrisey na rede social X.O suspeito da autoria deste tiroteio também está gravemente ferido. 

"O animal que alvejou os dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora em dois hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, vai pagar um preço muito elevado", escreveu Donald Trump na rede Truth Social.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que as partidas para o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, foram suspensas devido a questões de segurança. A suspensão deve durar por uma hora, de acordo com a FAA.

Mais de 500 soldados em Washington

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, revelou que o presidente Donald Trump solicitou o envio de 500 soldados adicionais a Washington.

"Isto aconteceu a poucos passos da Casa Branca e não será tolerado. É por isso que o presidente Trump me pediu - e eu pedirei ao secretário do Exército e à Guarda Nacional - que adicionemos mais 500 soldados, membros da Guarda Nacional, em Washington", disse Hegseth.

Os Soldados da Guarda Nacional estão em Washington desde agosto, quando Trump ordenou patrulhas nas ruas como parte da controversa política de imigração e combate ao crime.

National Guard members walk near a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Dois membros da Guarda Nacional são baleados em Washington
Casa Branca Tiroteio Estados Unidos
