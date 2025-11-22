logo ebc
Negociações na COP30 seguem em Belém e países buscam acordo

Textos finais serão apresentados em plenária final neste sábado
Camila Bohem - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 12:04
São Paulo
Belém (PA), 21/11/2025 - Movimentação de participantes na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) continua sem um desfecho, na manhã deste sábado. A plenária de encerramento da conferência está prevista para as 12h, quando deverão ser conhecidos os textos finais sobre as decisões.

As negociações em torno do documento final da conferência se estenderam pela madrugada. O evento estava previsto para terminar nesta sexta-feira (21).

No início da manhã de ontem, foram divulgados os rascunhos dos textos que estavam em discussão, o chamado Pacote de Belém.

Representantes da sociedade civil criticaram a falta de ambição das nações para buscar as metas climáticas previstas no Acordo de Paris, que procura conter o aumento da temperatura do planeta em até 1,5ºC, como limite para que o planeta não entre em um ciclo grave de catástrofes ambientais.

Um dos principais pontos de frustração foi a ausência do mapa do caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, os principais responsáveis pelas emissões dos gases que causam o aquecimento global.

O governo brasileiro, e especialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, insistiu na aprovação de um texto que abordasse alguma proposta de cronograma de implementação dessa transição energética.

Edição:
Juliana Cézar Nunes
