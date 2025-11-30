Netanyahu pede perdão em julgamento de corrupção que já dura anos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu neste domingo ao presidente do país um perdão em seu longo processo de corrupção, argumentando que os processos criminais estão prejudicando sua capacidade de governar e que um perdão seria bom para Israel.

Netanyahu nega as acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Seus advogados disseram em uma carta ao gabinete do presidente que o primeiro-ministro ainda acredita que os procedimentos legais resultarão em uma absolvição completa.

"Meus advogados enviaram um pedido de perdão hoje ao presidente do país. Espero que qualquer pessoa que deseje o bem do país apoie essa medida", disse Netanyahu em uma breve declaração em vídeo divulgada por seu partido político, o Likud.

Nem o primeiro-ministro, que está sendo julgado há cinco anos, nem seus advogados admitiram qualquer culpa.

O líder da oposição, Yair Lapid, disse que Netanyahu não deveria ser perdoado sem admitir a culpa, expressar remorso e se aposentar imediatamente da vida política.

Em Israel, os perdões costumam ser concedidos somente após a conclusão dos processos judiciais e a condenação do acusado. Os advogados de Netanyahu argumentaram que o presidente pode intervir quando o interesse público está em jogo, como nesse caso, com o objetivo de curar as divisões e fortalecer a unidade nacional.

O gabinete do presidente Isaac Herzog descreveu a solicitação como "extraordinária" com "implicações significativas". O presidente "avaliará a solicitação de forma responsável e sincera" após receber opiniões relevantes, disse seu gabinete.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu a Herzog neste mês pedindo-lhe que considerasse a possibilidade de conceder um perdão ao primeiro-ministro, dizendo que o caso contra ele é "uma acusação política e injustificada".

O gabinete de Herzog disse que o pedido será encaminhado ao departamento de perdões do Ministério da Justiça, como é a prática padrão, para coletar opiniões, que serão submetidas ao assessor jurídico do presidente, que formulará uma recomendação a ele.

O ministro da Justiça de Israel, Yariv Levin, é membro do partido Likud de Netanyahu e um aliado próximo do primeiro-ministro.

* Reportagem adicional de Steven Scheer e Menna Alaa El-Din