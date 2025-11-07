logo ebc
Novo ataque aéreo dos EUA contra navio deixa três mortos no Caribe

Pelo menos 70 pessoas já morreram em operações como essa
Lusa*
Publicado em 07/11/2025 - 11:03
Washington
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
© Donald Trump Truth Social/Divulgação
Lusa

Um novo ataque aéreo dos Estados Unidos (EUA) no mar do Caribe contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas deixou três mortos, anunciou o secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth.

O ataque foi realizado em águas internacionais e teve como alvo "uma embarcação operada por uma organização terrorista", afirmou Hegseth na rede social X.

Pelo menos 70 pessoas já morreram em operações norte-americanas como essa na região.

Desde o início de setembro, os EUA realizam ataques aéreos em águas caribenhas contra embarcações consideradas pertencentes a narcotraficantes, visando particularmente a Venezuela e o seu presidente, Nicolás Maduro.

Maduro, que refuta as acusações de tráfico de drogas, acusa os Estados Unidos de “inventarem uma guerra eterna” e de querer derrubá-lo para se apoderar das reservas de petróleo da Venezuela.

sex, 07/11/2025 - 11:03
