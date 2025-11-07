Novo ataque aéreo dos EUA contra navio deixa três mortos no Caribe

Pelo menos 70 pessoas já morreram em operações como essa

Um novo ataque aéreo dos Estados Unidos (EUA) no mar do Caribe contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas deixou três mortos, anunciou o secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth.

O ataque foi realizado em águas internacionais e teve como alvo "uma embarcação operada por uma organização terrorista", afirmou Hegseth na rede social X.

Pelo menos 70 pessoas já morreram em operações norte-americanas como essa na região.

Desde o início de setembro, os EUA realizam ataques aéreos em águas caribenhas contra embarcações consideradas pertencentes a narcotraficantes, visando particularmente a Venezuela e o seu presidente, Nicolás Maduro.

Maduro, que refuta as acusações de tráfico de drogas, acusa os Estados Unidos de “inventarem uma guerra eterna” e de querer derrubá-lo para se apoderar das reservas de petróleo da Venezuela.

