OMS: casos de sarampo caem 71% em 24 anos com cobertura vacinal

Os casos globais de sarampo caíram 71%, para 11 milhões, no período de 2000 a 2024, impulsionados pela melhoria da cobertura de vacinação, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em relatório divulgado nesta sexta-feira (28).

A vacinação contra o sarampo evitou quase 59 milhões de mortes em todo o mundo, com o número caindo quase 88%, para 95 mil, no período de 24 anos.

No ano passado, houve um ressurgimento do sarampo, com casos estimados aumentando 8%, em comparação com os níveis anteriores à pandemia em 2019. As mortes relacionadas ao sarampo, no entanto, caíram 11% durante esse período, refletindo um número maior de infecções em países de renda média com taxa de mortalidade mais baixa, disse a OMS.

"O sarampo é o vírus mais contagioso do mundo, e esses dados mostram, mais uma vez, como explora qualquer lacuna em nossas defesas coletivas contra ele", afirmou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O sarampo é geralmente a primeira doença a ressurgir quando há uma queda na cobertura de vacinação, disse a agência, acrescentando que os surtos crescentes expõem os pontos fracos dos programas de imunização e dos sistemas de saúde.

"Mesmo pequenas quedas na cobertura vacinal podem desencadear surtos, como um alarme de incêndio que dispara quando a fumaça é detectada", disse Kate O'Brien, diretora do Departamento de Imunização da OMS.

Ela alertou que lacunas semelhantes são "certamente prováveis" para outras doenças evitáveis por vacinação, como difteria, coqueluche e poliomielite.

Em 2024, 59 países registraram surtos de sarampo grandes ou perturbadores, quase três vezes mais do que em 2021 e o maior desde a pandemia de covid-19, disse a OMS, acrescentando que houve um ressurgimento mesmo em países de alta renda que já o eliminaram.

O Canadá perdeu seu status de eliminação do sarampo este mês, depois de não conseguir conter um surto que durou um ano.

Estados Unidos e México também registraram surtos significativos este ano, com milhares de casos e algumas mortes.

A agência alertou que os cortes profundos no financiamento da Rede Global de Laboratórios de Sarampo e Rubéola e dos programas de imunização dos países podem ampliar as lacunas de imunidade e provocar novos surtos no próximo ano.

A OMS reduziu seu trabalho e diminuiu pela metade a equipe de gestão depois que o principal doador, os Estados Unidos, anunciaram sua saída em janeiro.

No ano passado, 84% das crianças em todo o mundo receberam a primeira dose da vacina contra o sarampo, um pouco abaixo dos níveis anteriores à pandemia, e 76% receberam a segunda dose, segundo o relatório.

O sarampo é altamente evitável quando os países atingem 95% de cobertura com duas doses, que são 97% eficazes.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.