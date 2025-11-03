ONU alerta para fuga de milhares de civis do leste de Darfur
O aviso da Organização das Nações Unidas (ONU) ocorre uma semana após as forças paramilitares terem capturado a cidade de El-Fasher.
Em comunicado, a Organização Internacional para as Migrações afirmou que 36.825 pessoas fugiram de cinco localidades no Kordofan do Norte, um estado situado a algumas centenas de quilômetros a leste do Darfur.
A cidade de El-Fasher, o último grande bastião do exército, foi conquistada recentemente pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF).
Pedido de ajuda
Durante o fim de semana, o primeiro-ministro sudanês, Kamil Idris, apelou à ajuda da "comunidade internacional" devido à violência registada em El Fasher. Mesmo assim, Kamil Idris, em entrevista a um jornal suíço, opôs-se ao envio de tropas estrangeiras.
Após um cerco de 18 meses, as Forças de Apoio Rápido tomaram El Fasher no dia 26 de outubro.
Desde o dia da tomada são registados relatos e testemunhos de execuções, pilhagens, violações e ataques a trabalhadores humanitários que se encontram na região.
