Internacional

ONU alerta para fuga de milhares de civis do leste de Darfur

Combate faz com que civis deixem casas no Sudão
RTP
Publicado em 03/11/2025 - 08:51
Sudão
Cartum/ Sudão. - Fumaça ascende em edifícios após ataque aéreo, em Cartum, Sudão. Foto: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
© REUTERS/Mohamed Nureldin Abdalla
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O aviso da Organização das Nações Unidas (ONU) ocorre uma semana após as forças paramilitares terem capturado a cidade de El-Fasher.

Em comunicado, a Organização Internacional para as Migrações afirmou que 36.825 pessoas fugiram de cinco localidades no Kordofan do Norte, um estado situado a algumas centenas de quilômetros a leste do Darfur.

A cidade de El-Fasher, o último grande bastião do exército, foi conquistada recentemente pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF).

Pedido de ajuda

Durante o fim de semana, o primeiro-ministro sudanês, Kamil Idris, apelou à ajuda da "comunidade internacional" devido à violência registada em El Fasher. Mesmo assim, Kamil Idris, em entrevista a um jornal suíço, opôs-se ao envio de tropas estrangeiras.

Após um cerco de 18 meses, as Forças de Apoio Rápido tomaram El Fasher no dia 26 de outubro.

Desde o dia da tomada são registados relatos e testemunhos de execuções, pilhagens, violações e ataques a trabalhadores humanitários que se encontram na região.

