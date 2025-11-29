Pane em aviões Airbus interrompe voos no mundo e provoca recall

As companhias aéreas do mundo todo buscavam neste sábado consertar uma falha de software nos jatos Airbus A320, quando um recall parcial feito pela fabricante europeia de aviões interrompeu centenas de voos na Ásia e na Europa e ameaçou as viagens nos Estados Unidos durante o fim de semana mais movimentado do ano.

O presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, pediu desculpas às companhias aéreas e aos passageiros após o recall surpresa de 6.000 aviões, ou mais da metade da frota global da família A320, que recentemente ultrapassou o Boeing 737 como o modelo mais entregue do setor.

"Quero pedir sinceras desculpas aos clientes e passageiros de nossas companhias aéreas que estão sendo afetados agora", publicou Faury no LinkedIn.

O alerta de sexta-feira (28) ocorreu após uma perda de altitude não intencional em um voo da JetBlue em 30 de outubro de Cancun, México, para Newark, Nova Jersey, que feriu 10 passageiros, de acordo com a agência de acidentes BEA da França, que está investigando o incidente.

As companhias aéreas trabalharam durante a noite depois que os órgãos reguladores globais lhes disseram para solucionar o problema antes de retomar os voos.

Isso pareceu ajudar a evitar o pior cenário possível e limitou o número de atrasos de voos na Ásia e na Europa. Os EUA enfrentarão alta demanda após o período do feriado de Ação de Graças.

"Não é tão caótico como algumas pessoas podem pensar", disse o analista de aviação Brendan Sobie, da Ásia. "Mas isso cria algumas dores de cabeça de curto prazo para as operações."

O alerta chegou em um momento do dia em que muitas companhias aéreas europeias e asiáticas estão reduzindo suas programações, o que, na maioria das vezes, não exige que os jatos de curta e média distância, como o A320, voem à noite, deixando tempo para reparos.

Nos Estados Unidos, no entanto, o alerta chegou durante o dia anterior ao movimentado fim de semana de viagens do feriado de Ação de Graças.

Steven Greenway, presidente-executivo da saudita Flyadeal, disse que o recall ocorreu no final da tarde, o que evitou transtornos mais sérios. A companhia aérea disse que consertou todos os 13 jatos afetados e que retomaria as operações normais até a meia-noite.

"Foi um grande esforço de equipe, mas nossa sorte também se manteve no momento certo", disse Greenway à Reuters.

As companhias aéreas devem reverter para uma versão anterior do software em um computador que ajuda a determinar o ângulo do nariz dos jatos afetados e, em alguns casos, também devem alterar o próprio hardware, principalmente em aviões mais antigos em serviço.

Neste sábado, a Airbus estava informando às companhias aéreas que os reparos em alguns dos jatos A320 afetados poderiam ser menos onerosos do que se pensava inicialmente, segundo fontes do setor, com menos do que a estimativa original de 1.000 precisando das demoradas alterações de hardware.

Mesmo assim, os executivos do setor disseram que a ação abrupta foi uma dor de cabeça rara e potencialmente cara em um momento em que a manutenção está sob pressão em todo o mundo devido à escassez de mão de obra e peças.