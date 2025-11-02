Papa denuncia violência no Sudão e pede diálogo e ajuda humanitária

O papa Leão apelou neste domingo (2) para um cessar-fogo imediato e para a abertura de corredores humanitários no Sudão, dizendo que estava acompanhando com "grande pesar" os relatos de terrível brutalidade na cidade de Al-Fashir, em Darfur.

"A violência indiscriminada contra mulheres e crianças, os ataques a civis indefesos e os sérios obstáculos à ação humanitária estão causando um sofrimento inaceitável", disse o papa durante seu discurso semanal no Angelus para multidões na Praça de São Pedro.

Ele conclamou a comunidade internacional a agir de forma "decisiva e generosa" para apoiar os esforços de socorro.

O escritório de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) disse na sexta-feira (31) que centenas de civis e combatentes desarmados podem ter sido mortos no final de outubro, quando as Forças de Apoio Rápido paramilitares capturaram Al-Fashir, o último grande reduto do exército sudanês em Darfur.

Fuga em massa

A cidade caiu há uma semana, depois de um cerco de 18 meses, levando dezenas de milhares de pessoas a fugir.

O papa Leão também abordou a situação na Tanzânia, dizendo que houve confrontos com muitas vítimas após as recentes eleições nacionais. Ele pediu a todas as partes que evitem a violência e "sigam o caminho do diálogo")