Papa retira sapatos mas não reza em visita à Mesquita Azul de Istambul

Leão XIV fez uma reverência antes de entrar no templo e fez um tour
Joshua McElwee - Repórter da Reuters
Publicado em 29/11/2025 - 14:10
ISTAMBUL
O papa Leão visitou a Mesquita Azul de Istambul neste sábado (29), tirando os sapatos em sinal de respeito, mas sem parecer rezar. A primeira visita dele como líder da Igreja Católica a um local muçulmano ocorreu em viagem de quatro dias à Turquia.

O primeiro papa dos EUA fez uma leve reverência antes de entrar na mesquita e foi conduzido em um tour pelo amplo complexo, com capacidade para 10.000 fiéis, pelo imã e pelo mufti de Istambul.

Leão, andando com meias brancas, sorriu durante a visita de 20 minutos e brincou com um de seus guias, o muezim principal da mesquita - o funcionário que conduz as chamadas diárias para a oração.

O Vaticano pareceu surpreso por Leão não ter parado para rezar durante a visita e por não ter sido recebido na mesquita pelo chefe da organização religiosa estatal da Turquia, conhecida como diyanet, como havia sido planejado.

Askin Musa Tunca, o muezim, disse aos jornalistas após a visita à mesquita que perguntou a Leão se ele desejava rezar por um momento, mas o papa disse que preferia apenas visitar a mesquita.

O Vaticano disse em um comunicado que Leão realizou a visita "em um espírito de reflexão e escuta, com profundo respeito pelo local e pela fé daqueles que se reúnem ali em oração".

