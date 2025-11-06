logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Papa volta a defender solução de dois Estados ao receber Abbas

Encontro marcou 10º aniversário do Acordo Global Vaticano-Palestina
Lusa*
Publicado em 06/11/2025 - 10:50
Cidade do Vaticano
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
© Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Lusa

O papa Leão XIV reiterou nesta quinta-feira (6) a defesa da solução de dois Estados para o conflito israel-Palestina, ao receber pela primeira vez em audiência, no Vaticano, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

O primeiro encontro de Abbas com Leão XIV desde a eleição do papa, em maio, serviu também para marcar o décimo aniversário da assinatura do Acordo Global entre o Vaticano e o Estado da Palestina, em 2015, ano em que a Igreja Católica reconheceu o Estado palestino.

“Durante as conversações cordiais, reconheceu-se a necessidade urgente de prestar assistência à população civil em Gaza e de pôr fim ao conflito, buscando uma solução de dois Estados”, informou o Vaticano em comunicado.

Nessa quarta-feira (5), pouco depois da chegada a Roma, Abbas dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior para um momento de recolhimento diante do túmulo do papa Francisco, que morreu em abril.

“Vim aqui porque não posso esquecer tudo o que fez pelo povo palestino”, declarou à imprensa.

O presidente da Autoridade Palestina, no poder na Cisjordânia, visitou o Vaticano em diversas ocasiões durante o pontificado de Francisco, tendo, em 2014, plantado uma oliveira nos jardins do Vaticano ao lado do antigo chefe de Estado israelense Shimon Peres e do papa Francisco, como símbolo de paz.

Nos últimos meses de pontificado, o papa argentino endureceu as declarações contra a ofensiva israelense, provocando tensões diplomáticas com a embaixada de Israel.

Também o papa Leão XIV, por diversas ocasiões, expressou solidariedade com a “terra martirizada” de Gaza e denunciou o deslocamento forçado dos palestinos, mas destacou que o Vaticano não pode se pronunciar sobre o que seria um genocídio no enclave.

Nesta sexta-feira (7), Abbas vai ser recebido no início da tarde pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no Palácio Chigi, a sede do Governo, em Roma.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Papa pede "profunda reflexão" sobre tratamento de Trump a migrantes
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Papa denuncia violência no Sudão e pede diálogo e ajuda humanitária
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Papa Leão faz 1ª reunião com sobreviventes de abuso sexual na Igreja
papa Leão encontro Autoridade Palestina Mahmud Abbas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a recepção oficial dos Chefes de Delegação da Cúpula do Clima (COP30). Parque da Cidade – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Mais de 70 presidentes e representantes de países chegam a Belém
qui, 06/11/2025 - 11:20
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral PF cumpre mandados de busca sobre fraude em licitação em São Sebastião
qui, 06/11/2025 - 11:14
29/08/2023, PF deflagra duas operações contra desmatamento e lavagem de dinheiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Justiça STF suspende todos os processos do país sobre Moratória da Soja 
qui, 06/11/2025 - 11:00
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Internacional Papa volta a defender solução de dois Estados ao receber Abbas
qui, 06/11/2025 - 10:50
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com a Presidenta da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons. Museu Paraense Emílio Goeldi – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Lula se reúne com líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné na COP30
qui, 06/11/2025 - 10:35
Rio de Janeiro (RJ), 18/11/2024 – A presidente do México, Claudia Sheinbaum durante abertura do G20, no MAM, na zona central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Internacional Presidente mexicana apresenta projeto para criminalizar assédio
qui, 06/11/2025 - 10:29
Ver mais seta para baixo