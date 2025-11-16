Presidente do México condena violência em protesto

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, condenou a violência que irrompeu em uma marcha de protesto na Cidade do México no sábado (15 de novembro).

Milhares de pessoas protestaram em todo o México sob a bandeira da “Geração Z”, denunciando o aumento da violência após o assassinato público de um prefeito que atuava no combate ao crime no início deste mês.

Na Cidade do México, um pequeno grupo de manifestantes encapuzados derrubou as cercas ao redor do Palácio Nacional, provocando um confronto com a polícia de choque, que usou gás lacrimogêneo.

“Dizemos ‘Não’ à violência”, disse Sheinbaum durante um evento em uma escola no estado de Tabasco.

“Se você tem uma discordância, deve se manifestar de forma pacífica. Nunca há necessidade de usar a violência para alcançar mudanças. Sempre o caminho pacífico.”

O secretário de Segurança Pública da Cidade do México, Pablo Vázquez, disse em uma coletiva de imprensa que 100 policiais ficaram feridos, incluindo 40 que precisaram de atendimento hospitalar.

Um grupo autodenominado "Geração Z México", que convocou os protestos, afirmou em um "manifesto" que circula nas redes sociais que é apartidário e representa a juventude mexicana farta da violência, da corrupção e do abuso de poder.

No sábado, Sheinbaum questionou o número exato de jovens que participaram dos protestos. Seu governo questionou as motivações por trás das marchas de sábado, alegando que foram organizadas em grande parte por opositores políticos de direita e promovidas por bots nas redes sociais.

* É proibida a reprodução deste conteúdo