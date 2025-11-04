Presidente mexicana rejeita possível missão militar dos EUA no México

EUA teriam plano de nova ação anticartel dentro do México

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que uma ação militar unilateral dos Estados Unidos no México "não acontecerá", mesmo que os EUA tenham aumentado sua presença militar, inclusive com ataques fatais, na América Latina nos últimos meses.

Os comentários de Sheinbaum foram feitos em resposta a perguntas sobre uma reportagem da NBC News publicada na segunda-feira, segundo a qual os EUA haviam iniciado um planejamento detalhado para uma nova missão anticartel dentro do México, incluindo o envio de tropas e agentes de inteligência para o país.

"Isso não vai acontecer. Não temos informações de que isso vai acontecer... E, além disso, não concordamos com isso", disse Sheinbaum durante sua tradicional coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum tem rejeitado repetidamente a ação militar unilateral dos EUA no México, incluindo as ofertas do presidente dos EUA, Donald Trump, de enviar tropas norte-americanas para ajudar a combater os cartéis.

Desde o início de setembro, ataques dos EUA contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no leste do Pacífico e no Caribe mataram dezenas de pessoas.

O governo Trump acusou as vítimas de serem traficantes de drogas, sem apresentar provas.

