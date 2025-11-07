Rússia diz que está pronta para responder pedido de ajuda da Venezuela

Informação é da porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova

A Rússia está preparada para responder às solicitações de ajuda da Venezuela, ao mesmo tempo em que pede que não haja uma escalada de tensão na região.

A informação foi dada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, nesta sexta-feira (7).

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, solicitou a Moscou apoio militar, incluindo reparos nos caças Sukhoi de fabricação russa, atualizações nos sistemas de radar e a entrega de sistemas de mísseis.

A solicitação foi feita em resposta ao que Caracas considera como ameaças crescentes de Washington, que montou grande presença militar no Caribe nos últimos meses.

